Здесь уже все, будем ставить точку, – Братчук о памятнике Екатерине II в Одессе

В скором времени в Одессе планируется заседание сессии горсовета, которая проголосует за перенос памятника Екатерине II. Такая же участь ждет и другие памятники, посвященные российским палачам Украины.

На сегодняшний день в Одессе осталось поставить "юридическую точку" в истории с памятником Екатерине II. Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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Представитель Одесской ОВА отметил, что памятник Екатерине II в Одессе – это не памятник архитектуры.

Примечательно, что россияне сегодня снова атаковали Одесчину ракетами – в день смерти Екатерины II. Поэтому в ближайшее время, уже в этом месяце, будут собирать сессию городского совета и по вопросу переноса памятника проголосуют,

– объяснил чиновник.

По его словам, с Екатериной II в Одессе "оттягивать никто не будет".

"С ней, пожалуй, уже "все" – вопрос фактически закрыт, осталось поставить "юридическую точку", – добавил Братчук.

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Чиновник убежден, что такая же участь ждет другие памятники российского имперского прошлого.

"Я думаю, что такое же будет и с Суворовым, копия которого есть так же и в Одессе в частности. В Измаиле есть также памятник Суворову, который уже убирают и перенесут на территорию одного из коммунальных предприятий", – резюмировал представитель ОВА.

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