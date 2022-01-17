Снова кибератаки: взломан форум Prozorro, суд потерял доступ к электронным системам
Источник:Госспецсвязь в фейсбуке
На странице Prozorro Infobox появилось сообщение, аналогичное тем, что были использованы во время кибератаки на государственные сайты 14 января. Пока профиль выключен.
Специалисты проводят расследование и работают над оперативным восстановлением работы форума. Об этом сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.
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Форум Prozorro Infobox – является отдельной системой, которая не связана с системой закупок Prozorro. По имеющейся информации ни информационный ресурс Prozorro Infobox, ни сам портал Prozorro не пострадали. Система публичных закупок работает в штатном режиме,
– говорится в сообщении.
В то же время в Шевченкинском районном суде Киева сообщили, что 17 января потеряли доступ к:
- электронной почте;
- официальному вебсайту на портале "Судебная власть";
- подсистеме "Электронный суд";
- функционалу автоматизированной системы документооборота суда (в части направления решений в Единый государственный реестр судебных решений, обмена входящей и исходящей корреспонденцией).
Сейчас продолжаются восстановительные работы. Специалистами ГСА Украины в сотрудничестве с профильными органами власти по противодействию киберпреступности принимаются необходимые меры для ограничения ущерба для критических систем и сохранения данных,
– добавили в пресс-службе суда.
Масштабная кибератака на Украину
- В Украине в ночь с 13 на 14 января произошла глобальная атака на правительственные сайты. В частности, не работали сайты Минобразования, МИД, ГСЧС, Кабмина и действия. В перечне были десятки госучреждений.
- В центре информбезопасности нашли российский след, на это указывала хронология распространения новостей.
- Информация сначала появилась в соцсетях, далее были "сливные бачки", после ее активно распространили уже в России. Украинские медиа подхватили новость примерно в 7 утра.
- В свою очередь министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил, что данные украинцев в безопасности. Ведь Дия не имеет базы данных людей, а просто берет информацию из реестров.
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Текст публикации Госспецсвязи:
Атака на Prozorro Infobox не повлияла на работу системы закупок Prozorro.
Сегодня в 8 утра на странице форума Prozorro Infobox появилось сообщение, аналогичное тем, что были использованы во время кибератаки на другие государственные сайты 14 января. Сейчас страница выключена, а специалисты проводят расследование и работают над оперативным восстановлением работы форума.
Форум Prozorro Infobox – является отдельной системой, которая не связана с системой закупок Prozorro. По имеющейся информации ни информационный ресурс Prozorro Infobox, ни сам портал Prozorro не пострадали. Система публичных закупок работает в штатном режиме.
Призываем в случае подозрения или выявления признаков атаки безотлагательно обращаться в Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины. Специалисты Правительственной команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA в режиме 24/7 оперативно реагируют на сообщения и помогают остановить атаки.
Наши специалисты анализируют логфайлы для того, чтобы понять всю цепочку реализации атаки, собирают цифровые доказательства, а также помогают как можно быстрее восстановить работу вебресурсов