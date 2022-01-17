Снова кибератаки: взломан форум Prozorro, суд потерял доступ к электронным системам

На странице Prozorro Infobox появилось сообщение, аналогичное тем, что были использованы во время кибератаки на государственные сайты 14 января. Пока профиль выключен.

Специалисты проводят расследование и работают над оперативным восстановлением работы форума. Об этом сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.

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Форум Prozorro Infobox – является отдельной системой, которая не связана с системой закупок Prozorro. По имеющейся информации ни информационный ресурс Prozorro Infobox, ни сам портал Prozorro не пострадали. Система публичных закупок работает в штатном режиме,

– говорится в сообщении.

В то же время в Шевченкинском районном суде Киева сообщили, что 17 января потеряли доступ к:

электронной почте;

официальному вебсайту на портале "Судебная власть";

подсистеме "Электронный суд";

функционалу автоматизированной системы документооборота суда (в части направления решений в Единый государственный реестр судебных решений, обмена входящей и исходящей корреспонденцией).

Сейчас продолжаются восстановительные работы. Специалистами ГСА Украины в сотрудничестве с профильными органами власти по противодействию киберпреступности принимаются необходимые меры для ограничения ущерба для критических систем и сохранения данных,

– добавили в пресс-службе суда.

Масштабная кибератака на Украину

В Украине в ночь с 13 на 14 января произошла глобальная атака на правительственные сайты. В частности, не работали сайты Минобразования, МИД, ГСЧС, Кабмина и действия. В перечне были десятки госучреждений.

В центре информбезопасности нашли российский след, на это указывала хронология распространения новостей.

Информация сначала появилась в соцсетях, далее были "сливные бачки", после ее активно распространили уже в России. Украинские медиа подхватили новость примерно в 7 утра.

В свою очередь министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил, что данные украинцев в безопасности. Ведь Дия не имеет базы данных людей, а просто берет информацию из реестров.

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Сопредседатель Евросовета по международным отношениям Карл Бильдт считает, что масштабная хакерская атака в Украине может быть одним из элементов подготовки к широкомасштабной агрессии

Текст публикации Госспецсвязи:

Атака на Prozorro Infobox не повлияла на работу системы закупок Prozorro.

Сегодня в 8 утра на странице форума Prozorro Infobox появилось сообщение, аналогичное тем, что были использованы во время кибератаки на другие государственные сайты 14 января. Сейчас страница выключена, а специалисты проводят расследование и работают над оперативным восстановлением работы форума.

Форум Prozorro Infobox – является отдельной системой, которая не связана с системой закупок Prozorro. По имеющейся информации ни информационный ресурс Prozorro Infobox, ни сам портал Prozorro не пострадали. Система публичных закупок работает в штатном режиме.

Призываем в случае подозрения или выявления признаков атаки безотлагательно обращаться в Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины. Специалисты Правительственной команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA в режиме 24/7 оперативно реагируют на сообщения и помогают остановить атаки.

Наши специалисты анализируют логфайлы для того, чтобы понять всю цепочку реализации атаки, собирают цифровые доказательства, а также помогают как можно быстрее восстановить работу вебресурсов