Фахівці проводять розслідування та працюють над оперативним відновленням роботи форуму. Про це повідомили у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України.
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Форум Prozorro Infobox – є окремою системою, яка не пов'язана із системою закупівель Prozorro. За наявною інформацією ані інформаційний ресурс Prozorro Infobox, ані сам портал Prozorro не постраждали. Система публічних закупівель працює у штатному режимі,
– мовиться у повідомленні.
Водночас у Шевченківському районному суді Києва повідомили, що 17 січня втратили доступ до:
- електронної пошти;
- офіційного вебсайту на порталі "Судова влада";
- підсистеми "Електронний суд";
- функціоналу автоматизованої системи документообігу суду (в частині направлення рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень, обміну вхідної та вихідної кореспонденції).
Наразі тривають відновлювальні роботи. Фахівцями ДСА України у співпраці з профільними органами влади з протидії кіберзлочинності вживаються необхідні заходи для обмеження шкоди для критичних систем і збереження даних,
– додали у пресслужбі суду.
Масштабна кібератака на Україну
- В Україні у ніч з 13 на 14 січня сталась глобальна атака на урядові сайти. Зокрема, не працювали сайти Міносвіти, МЗС, ДСНС, Кабміну та Дії. У переліку були десятки держустанов.
- У Центрі інформбезпеки знайшли російський слід, на це вказувала хронологія поширення новин.
- Інформація спочатку з'явилася у соцмережах, далі були "зливні бачки", опісля її активно розповсюдили вже у Росії. Натомість українські медіа підхопили новину приблизно о 7 ранку.
- Своєю чергою міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що дані українців у безпеці. Адже Дія не має бази даних людей, а просто бере інформацію з реєстрів.
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Текст публікації Держспецзв'язку:
Атака на Prozorro Infobox не вплинула на роботу системи закупівель Prozorro.
Сьогодні о 8 ранку на сторінці форуму Prozorro Infobox з'явилося повідомлення, аналогічне тим, що були використані під час кібератаки на інші державні сайти 14 січня. Наразі сторінка вимкнена, а фахівці проводять розслідування та працюють над оперативним відновленням роботи форуму.
Форум Prozorro Infobox – є окремою системою, яка не пов'язана із системою закупівель Prozorro. За наявною інформацією ані інформаційний ресурс Prozorro Infobox, ані сам портал Prozorro не постраждали. Система публічних закупівель працює у штатному режимі.
Закликаємо у разі підозри чи виявлення ознак атаки невідкладно звертатися до Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Фахівці Урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA у режимі 24/7 оперативно реагують на повідомлення та допомагають зупинити атаки.
Наші фахівці аналізують логфайли для того, щоб зрозуміти весь ланцюжок реалізації атаки, збирають цифрові докази, а також допомагають якомога швидше відновити роботу вебресурсів