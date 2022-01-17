Фахівці проводять розслідування та працюють над оперативним відновленням роботи форуму. Про це повідомили у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України.

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Форум Prozorro Infobox – є окремою системою, яка не пов'язана із системою закупівель Prozorro. За наявною інформацією ані інформаційний ресурс Prozorro Infobox, ані сам портал Prozorro не постраждали. Система публічних закупівель працює у штатному режимі,

– мовиться у повідомленні.

Водночас у Шевченківському районному суді Києва повідомили, що 17 січня втратили доступ до:

електронної пошти;

офіційного вебсайту на порталі "Судова влада";

підсистеми "Електронний суд";

функціоналу автоматизованої системи документообігу суду (в частині направлення рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень, обміну вхідної та вихідної кореспонденції).

Наразі тривають відновлювальні роботи. Фахівцями ДСА України у співпраці з профільними органами влади з протидії кіберзлочинності вживаються необхідні заходи для обмеження шкоди для критичних систем і збереження даних,

– додали у пресслужбі суду.

Зверніть увагу! Співголова Євроради з міжнародних відносин Карл Більдт вважає, що масштабна хакерська атака в Україні може бути одним з елементів підготовки до широкомасштабної агресії.

Масштабна кібератака на Україну

В Україні у ніч з 13 на 14 січня сталась глобальна атака на урядові сайти. Зокрема, не працювали сайти Міносвіти, МЗС, ДСНС, Кабміну та Дії. У переліку були десятки держустанов.

У Центрі інформбезпеки знайшли російський слід, на це вказувала хронологія поширення новин.

Інформація спочатку з'явилася у соцмережах, далі були "зливні бачки", опісля її активно розповсюдили вже у Росії. Натомість українські медіа підхопили новину приблизно о 7 ранку.

Своєю чергою міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що дані українців у безпеці. Адже Дія не має бази даних людей, а просто бере інформацію з реєстрів.

Зауважте – Хакери атакували держустанови України: дивіться відео

Текст публікації Держспецзв'язку:

Атака на Prozorro Infobox не вплинула на роботу системи закупівель Prozorro.

Сьогодні о 8 ранку на сторінці форуму Prozorro Infobox з'явилося повідомлення, аналогічне тим, що були використані під час кібератаки на інші державні сайти 14 січня. Наразі сторінка вимкнена, а фахівці проводять розслідування та працюють над оперативним відновленням роботи форуму.

Форум Prozorro Infobox – є окремою системою, яка не пов'язана із системою закупівель Prozorro. За наявною інформацією ані інформаційний ресурс Prozorro Infobox, ані сам портал Prozorro не постраждали. Система публічних закупівель працює у штатному режимі.

Закликаємо у разі підозри чи виявлення ознак атаки невідкладно звертатися до Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Фахівці Урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA у режимі 24/7 оперативно реагують на повідомлення та допомагають зупинити атаки.

Наші фахівці аналізують логфайли для того, щоб зрозуміти весь ланцюжок реалізації атаки, збирають цифрові докази, а також допомагають якомога швидше відновити роботу вебресурсів