"Снова не доехали": в сети показали видео с российскими танками в болоте

Российские военные, базирующиеся в Ростовской области, снова попали в неловкое положение. Танк армии России не смог противостоять погоде и в очередной раз застрял в болоте.

Видео инцидента опубликовал ветеран войны на Донбассе Анатолий Штефан, известный под позывным "Штирлиц".

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На обнародованных кадрах видно, как российскую военную технику выкапывает экскаватор. Судя по видео, грязь не смогли одолеть не один, а сразу несколько танков. Как уточнил Анатолий Штефан, инцидент произошел в Ростовской области.

Пишут предварительно, что богатыри в Ростовской области снова не доехали,

– подписал он видео.

Российские танки в болоте: смотрите видео

Реакция соцсетей

Пользователи соцсетей высмеяли российскую технику и военных. В комментариях они написали:

"Джавелины" аж просятся туда.

"Надо делать такую ​​грязь на границе".

"А говорят дерьмо в дерьме не тонет, еще как тонет".

"Свиньи повсюду грязь найдут".

Уже не первый инцидент

Заметим, что российская техника не в первый раз застряли в болоте. Похожий инцидент произошел 8 февраля. Забавное видео тяжелого передвижения сил России по региону обнародовали в социальных сетях.

Полный текст публикации из телеграм-канала "Штирлиц":

Пишут предварительно, что богатыри в Ростовской области снова не доехали.