Снова пошел "поспать": как отреагировали украинцы на "уставший" Крымский мост

На Крымском мосту в ночь на 17 июля расцвел "хлопок". Впоследствии оккупанты заявили, что повреждена часть дорожного полотна и, вероятно, опоры.

Украинцы уже "засыпали" сеть разными мемами о взрывах на Крымском мосту. Редакция 24 Канала также собрала яркие реакции и комментарии на "хлопок" во временно оккупированном Крыму.

Актуально Народное творчество в действии: в сети распространяются мемы о взрывах на Крымском мосту

Мосту стало стыдно называться "русским"

Новая неделя началась ярко во всех смыслах – россияне истерят из-за взрывов на Крымском мосту, а украинцы радуются догнавшей врага карме. "Хлопок" прокомментировал в сети каждый украинец, поэтому мы собрали для читателей лучше всего.

Интересно прокомментировали взрывы на Крымском мосту в СБУ. Так опубликовали своеобразную "песенку" по случаю "хлопка".

Соловей, родной брат,

Снова мост пошел "поспать"

Да раз… Два!

PS Музыка – народная. Слова – СБУ,

– говорится в сообщении.

Отреагировали на взрывы и в Центре военно-правовых исследований. В частности, Александр Мусиенко напомнил, что Украина еще на стадии строительства моста призвала не делать этого. Он подчеркнул, что логистические связи являются законной целью по законам ведения войны, поэтому вполне ожидаемо, что по нему могли нанести удар неизвестные объекты.

"Повреждение или уничтожение этого военного объекта вполне понятно и оправдано. Логистику врага нужно уничтожать, это и поможет нашему контрнаступлению. И "привет" тем, кто уже начинал разводить "измену" относительно того, что, мол, мост не трогают через какие-то эфемерные договоренности", – заявил он.

Ярко отреагировали на взрывы во временно оккупированном Крыму и Сергей Притула, Сергей Стерненко, Игорь Лаченков, представитель Одесской ОВА Сергей Братчук и миллионы пользователей в соцсетях.

Больше точных комментариев о взрывах на Крымском мосту – в карусели

Взрывы на Крымском мосту: коротко