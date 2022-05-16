Снова пугают: в России заявили, что не смирятся с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО

Швеция и Финляндия заявили о своем намерении присоединиться к НАТО. В России сразу начали "бряцать оружием" и заявлять, что якобы просто так это решение Хельсинки и Стокгольму не пройдет.

Угрожающими намеками на этот раз решил разбросаться заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, информирует 24 канал. По мнению Рябкова, "безопасность в Финляндии и Швеции точно не укрепится", как будто это "очевидно для России".

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Рябков пригрозил "дальновидными последствиями"

Это очередная тяжелая ошибка с дальновидными последствиями. Но что делать, таков уровень тех, кто принимает соответствующие решения в соответствующих странах,

– сказал заместитель Сергея Лаврова.

В Москве почему-то больше "беспокоятся" безопасностью финнов и шведов, а не самих россиян. Мол, вопрос обеспечения безопасности – отдельный. Будут решать его уже тогда, когда станет ясно, какие последствия будут иметь присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу.

США поддерживают присоединение Швеции и Финляндии к НАТО

Обратите внимание! Вместе с тем, в России еще раз подчеркнули, что. Что именно он предполагает, Рябков не конкретизировал.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее подчеркнул, что Вашингтон поддерживает решение Финляндии и Швеции присоединиться к Альянсу. В целом эта поддержка среди членов НАТО почти единодушна.

Раньше неоднозначной была позиция Турции. Анкара требовала гарантий безопасности, ведь Стокгольм и Хельсинки предоставили убежище представителям Рабочей партии Курдистана, которая считается в Турции террористической организацией.

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Президент Финляндии Саули Нииностио лично уведомил президента России Владимира Путина о решении страны присоединиться к НАТО. По словам Нииностио, Путин это "воспринял спокойно".

Финский президент, однако, заметил: то, что Россия говорит, часто отличается от того, как Россия действует.

15 мая сообщила о решении Стокгольма присоединиться к Альянсу и премьер-министр Швеции Анн Линде.

В целях безопасности балтийского региона НАТО усилит здесь свое военное присутствие.

В июне НАТО будет принимать новую Стратегическую концепцию, вероятно, что Россию назовут в ней прямой угрозой. В предыдущей концепции Североатлантического союза Россию упоминали как "партнера".

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