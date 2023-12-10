Снова взлетал МиГ-31К: по всей Украине раздавались сигналы воздушной тревоги

По всей Украине 10 декабря звучали сигналы воздушной тревоги. Это было связано со взлетом МиГ-31К в стране-агрессоре.

Это воздушное судно может быть потенциальным носителем гиперзвуковой ракеты типа "Кинжал". 24 Канал призывает украинцев направляться к укрытиям гражданской защиты, ведь это может спасти жизнь.

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Что известно о воздушной тревоге

Сигналы воздушной тревоги прозвучали в Украине примерно в 10 часов 17 минут. В Воздушных силах объяснили, что причиной тревоги является взлет российского самолета МиГ-31К.

Внимание! Ракетная опасность на всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область),

– отметили в Воздушных силах.

Там призывали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

Этот самолет опасен тем, что он потенциально может нести гиперзвуковую ракету типа "Кинжал", которая обходит украинскую противовоздушную оборону. Кроме того, МиГ-31К могут сопровождать истребители Су-30СМ, которые могут нести крылатые ракеты.



Что известно о ракетах "Кинжал" / Инфографика 24 Канала

В телеграм-канале Monitor объяснили, что взлеты бортов МиГ-31К могут осуществляться, в том числе и для передислокации, тренировочных полетов, испытаний и т.д. Поэтому тревога объявляется по всем областям нашего государства.

В конце концов эксперты отметили, что Воздушные силы обязаны реагировать на такие потенциальные угрозы, даже когда вражеские борта находятся на расстоянии нескольких областей России от госграницы Украины.

Когда из-за МиГ-31К в Украине не будут объявлять тревогу

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что Воздушные силы будут и дальше объявлять тревогу из-за взлета МиГ-31К в России. В то же время то, запускать ли систему оповещения для украинских граждан, будут решать уже в ГСЧС в Киеве.

Игнат также отметил, что западные партнеры пытаются как можно быстрее информировать наших военных о том, переносит ли МиГ-31К ракету или нет. Кроме того, также работает разведка.

Представитель Воздушных сил подчеркнул, что если есть точная информация, что МиГ-31К не представляет угрозы, тогда тревогу не будут объявлять.