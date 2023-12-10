Це повітряне судно може бути потенційним носієм гіперзвукової ракети типу "Кинджал". 24 Канал закликає українців прямувати до укриттів цивільного захисту, адже це може врятувати життя.

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Що відомо про повітряну тривогу

Сигнали повітряної тривоги пролунали в Україні приблизно о 10 годині 17 хвилин. У Повітряних силах пояснили, що причиною тривоги є зліт російського літака МіГ-31К.

Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область),

– наголосили у Повітряних силах.

Там закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Цей літак є небезпечний тим, що він потенційно може нести гіперзвукову ракету типу "Кинджал", яка оминає українську протиповітряну оборону. Крім того, МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ, які можуть мати на собі крилаті ракети.



Що відомо про ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу

У телеграм-каналі Monitor пояснили, що зльоти бортів МіГ-31К можуть здійснюватись, у тому числі й для передислокації, тренувальних польотів, випробувань тощо. Через це тривога оголошується по всіх областях нашої держави.

Зрештою експерти зазначили, що Повітряні сили зобов'язанні реагувати на такі потенційні загрози, навіть коли ворожі борти знаходяться на відстані декількох областей Росії від держкордону України.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Коли через МіГ-31К в Україні не оголошуватимуть тривогу