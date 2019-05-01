Снова о языке: Парубий "придавил язык" Путина

Лидер группы "От винта" и художник Юрий Журавель создал новую карикатуру. На ней с присущим художнику из Ровно юмором переплелись Андрей Парубий, закон об украинском языке как государственном и российские паспорта в руках Владимира Путина.

"Меня осенило!"– признался в подписи к своему посту в Facebook художник Юрий Журавель. И с этим трудно спорить.

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Российский выражение "опять 25" художник предложил перевести как "снова о языке". Остроумные комментаторы добавили и другой вариант: "Про Вовку промовка".

Журавель признал, что "давно хотел нарисовать Парубия", и картина, согласитесь, удалась:



Надпись на плакате Путина: "Где мой язык – там моя земля"

Карикатурист изобразил, как председатель Верховной Рады Андрей Парубий прижал "Языковым законом" длинный язык президента России Владимира Путина, пока тот пытался куда-то пронести российские паспорта.

Напомним: Счастливый Зеленский и удивленный Путин в карикатурах на результаты выборов

Карикатура создана по случаю принятия Верховной Радой Закона "О функционировании украинского языка как государственного" 25 апреля 2019 года. К слову, за процессом (и принятием закона, и "прижатием языка") внимательно наблюдала пани из предыдущей карикатуры Юрия Журавля.



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