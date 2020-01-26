Снова: в аэропорту Тегерана самолет совершил аварийную посадку

Самолет авиакомпании Iran Air совершил аварийную посадку в аэропорту Тегерана, где недавно разбился украинский самолет МАУ.

Самолет авиакомпании Iran Air следовал по маршруту Тегеран – Стамбул, сообщает агентство ISNA.

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Лайнер Airbus 4 совершил аварийную посадку через несколько минут после взлета. Он успешно приземлился в тегеранском аэропорту Мехрабад.

Причиной аварийной посадки назвали техническую неисправность.

8 января украинский самолет МАУ разбился около Тегерана. В результате авиакатастрофы погибли все 176 человек, находившиеся на борту.

Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране? Украинский самолет МАУ, который летел в Киев, разбился вблизи Тегерана 8 января. Впоследствии власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами. Погибли все 176 человек, которые находились на борту самолета (среди них 11 украинцев). Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.



Президент Ирана Рухани попросил прощения перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных. Украина будет требовать полной компенсации.



Главные факты о сбитии ракетой самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала