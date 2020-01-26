11:04
26 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ДАВОС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ностражиркус. К нам едет Ревизор
      Вєсті Кремля
      17:52, 25 января
      Вести.UA. Жир: Порошенко ломают планы. "Слуги народа" не хотят в тюрьму
      Вєсті.UA
      19:25, 25 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости мира
      ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ДАВОС 2020

      Снова: в аэропорту Тегерана самолет совершил аварийную посадку

      41 Читати новину українською
      В аэропорту Тегерана самолет совершил аварийную посадку / iranair.com

      Самолет авиакомпании Iran Air совершил аварийную посадку в аэропорту Тегерана, где недавно разбился украинский самолет МАУ.

      Самолет авиакомпании Iran Air следовал по маршруту Тегеран – Стамбул, сообщает агентство ISNA.

      Обратите внимание: Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео

      Лайнер Airbus 4 совершил аварийную посадку через несколько минут после взлета. Он успешно приземлился в тегеранском аэропорту Мехрабад.

      Причиной аварийной посадки назвали техническую неисправность.

      8 января украинский самолет МАУ разбился около Тегерана. В результате авиакатастрофы погибли все 176 человек, находившиеся на борту.

      Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране? Украинский самолет МАУ, который летел в Киев, разбился вблизи Тегерана 8 января. Впоследствии власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами. Погибли все 176 человек, которые находились на борту самолета (среди них 11 украинцев). Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.

      Президент Ирана Рухани попросил прощения перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных. Украина будет требовать полной компенсации.

      збиття ракетою літака МАУ в Ірані що відомо розслідування
      Главные факты о сбитии ракетой самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

      Гороскоп на 26 января для всех знаков зодиака
      сегодня
      959
      Автор: Северин Трач
      Теги: Аварии и ДТП Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране авиация
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 10:30 Депозиты, золото, недвижимость, ОВГЗ: куда выгоднее вкладывать деньги в 2020 году
      Ірина Поліщук 71
      сегодня , 08:40 Путин – разочарованный в Западе националист и консерватор, – Le Figaro
      Блоги 138
      22 января , 12:00 Как уберечь ребенка от гриппа?
      268
      25 января , 21:17 Как живет украинский студент в эпицентре вспышки коронавируса и что делает посольство: эксклюзив
      Анастасія Кушпіт 1191
      25 января , 19:30 Новий політичний шлюб: Тимошенко та Медведчук об'єднуються для усунення Зеленського
      Сергій Лещенко 2156
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук