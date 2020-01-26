Знову: в аеропорту Тегерана літак здійснив аварійну посадку

Літак авіакомпанії Iran Air здійснив аварійну посадку в аеропорту Тегерана, де нещодавно розбився український літак МАУ.

Літак авіакомпанії Iran Air прямував за маршрутом Тегеран – Стамбул, повідомляє агентство ISNA.

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Лайнер Airbus 4 здійснив аварійну посадку через кілька хвилин після злету. Він успішно приземлився в тегеранському аеропорту Мехрабад.

Причиною аварійної посадки назвали технічну несправність.

8 січня український літак МАУ розбився поблизу Тегерана. Унаслідок авіакатастрофи загинули усі 176 людей, які перебували на борту.

Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня. Згодом влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами. Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака (серед них 11 українців). Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.



Президент Ірану Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та пообіцяв покарати винних. Україна вимагатиме повної компенсації.



Головні факти про збиття ракетою літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу