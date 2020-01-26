11:17
26 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ ДАВОС 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто насправді тренує агентів Кремля. Російський нострадамус
      Вєсті Кремля
      19:06, 25 січня
      Вєсті.UA. Жир: Порошенку ламають плани. "Слуги народу" не хочуть у в'язницю
      Вєсті.UA
      19:21, 25 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини світу
      ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ ДАВОС 2020

      Знову: в аеропорту Тегерана літак здійснив аварійну посадку

      309 Читать новость на русском
      В аеропорту Тегерана літак здійснив аварійну посадку / iranair.com

      Літак авіакомпанії Iran Air здійснив аварійну посадку в аеропорту Тегерана, де нещодавно розбився український літак МАУ.

      Літак авіакомпанії Iran Air прямував за маршрутом Тегеран – Стамбул, повідомляє агентство ISNA.

      Зверніть увагу: Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео

      Лайнер Airbus 4 здійснив аварійну посадку через кілька хвилин після злету. Він успішно приземлився в тегеранському аеропорту Мехрабад.

      Причиною аварійної посадки назвали технічну несправність.

      8 січня український літак МАУ розбився поблизу Тегерана. Унаслідок авіакатастрофи загинули усі 176 людей, які перебували на борту.

      Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня. Згодом влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами. Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака (серед них 11 українців). Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

      Президент Ірану Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та пообіцяв покарати винних. Україна вимагатиме повної компенсації.

      збиття ракетою літака МАУ в Ірані що відомо розслідування
      Головні факти про збиття ракетою літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

      Землетрус у Туреччині: кількість жертв і постраждалих різко зросла – деталі, фото та відео
      сьогодні
      12689
      Автор: Северин Трач
      Теги: авіація Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран Аварії та ДТП
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 10:30 Депозити, золото, нерухомість, ОВДП: куди вигідніше вкладати гроші в 2020 році
      Ірина Поліщук 353
      сьогодні , 08:40 Путін – розчарований у Заході націоналіст і консерватор, – Le Figaro
      Блоги 468
      22 січня , 12:00 Як вберегти дитину від грипу?
      7409
      25 січня , 20:59 Як живе український студент в епіцентрі спалаху коронавірусу та що робить посольство: ексклюзив
      Анастасія Кушпіт 4288
      25 січня , 19:30 Новий політичний шлюб: Тимошенко та Медведчук об'єднуються для усунення Зеленського
      Сергій Лещенко 8303
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук