Четвероногий "Адидас" из Азовстали теперь дома: что известно о возвращении легендарного пса из плена

В канун Нового года произошло небольшое праздничное чудо – в наше государство вернулись защитники завода "Азовсталь", расположенного в Мариуполе. Впоследствии стало известно, что с военными была легендарная собака.

Обмен пленными, о котором идет речь, состоялся 31 декабря 2022 года. Об этом вскоре более подробно рассказали в патронатной службе "Ангелы Азову". Также там отметили, что они занимаются не только людьми, но и животными.

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"Адидас" вернулся домой из плена

Заметим, что у хвостатого есть позывной "Адидас" и во время обороны Мариуполя его оберегали "азовцы". В то же время следует сказать, что собака породы американский питбультерьер.

Его эвакуировали с территории завода вместе с защитниками Мариуполя. Позже пса вывезли в Россию, где его ждал настоящий плен,

– пишут в службе "Ангелы Азову".

Кроме того, там отметили, что у пса есть определенные проблемы со здоровьем и он сильно истощен, поэтому хвостатому нужна реабилитация и восстановление. Специалисты проводят обследование "Адидаса" и только потом будут приступать к лечению. Больше об истории этой собаки вы можете узнать в сюжете Патронатной службы Азову.

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Домой вернулись также солдаты, что считались пропавшими без вести

К этой теме напомним, что в рамках этого обмена пленными, который состоялся 31 декабря, были освобождены два военнослужащих из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Они считались пропавшими без вести. Об этом сообщили в Ивано-Франковской ОВА.