Владелец привязал собаку и уехал: военные спасли четверолапого с линии огня
С линии боевого столкновения спасли собаку. Хозяин привязал четвероногого во дворе и выехал из населенного пункта, а пес остался буквально на линии огня.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на украинского издателя и защитника Антона Мартынова.
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Брошенную собаку спасли с передовой
Мартынов рассказал, что военные из смежного подразделения спасли брошенную собаку в селе на линии боевого соприкосновения. Владелец животного привязал его во дворе, а сам – выехал. К счастью, пес, который оказался буквально под пулями, не получил ранения и его спасли.
Теперь пес настолько благодарен, что ходит с ними по городу уже третью неделю,
– рассказал Мартынов.
Военный также поделился, что в одном из мест, где защитники работали над операциями, стоит мягкий диван. Раньше на нем можно было поспать после смены или просто отдохнуть. Мартынов в шутку добавляет, что теперь диван является собственностью спасенного хаски, на котором пушистик сладко спит.
Собака, которую спасли с линии боевого соприкосновения / Фото Антона Мартынова
Мартынов отметил, что после спасения животного в очередной раз убедился, как важно иметь животное на войне. Каждый защитник подходит, садится рядом с собакой и гладит ее. Четвероногий отвечает взаимной благодарностью.
"Понятно, что на диване уже никто не ночует. Но пес доволен, поэтому и довольна вся команда. Тимбилдер", – резюмировал Мартынов.