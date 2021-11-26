Собирал поборы для пересечения границы: в Луганской области задержали злоумышленника
26 ноября 2021 , 17:17Читати новину українською
Источник:МВД Украины
В Луганской области правоохранители задержали злоумышленника, который организовал сбор поборов. Он требовал деньги от путешественников за проход границы.
Все происходило вблизи пункта пропуска "Меловое". Мужчина пытался втянуть в свою мошенническую схему пограничника.
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Однако тот доложил о нарушениях в установленном порядке. Преступника удалось задержать во время передачи взятки в размере 6,5 тысячи гривен военному пограничной службы.Обратите внимание! Мероприятия по делу проводили под процессуальным руководством прокуратуры. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 8 лет.
Правоохранители задержали злоумышленника в Луганской области: смотрите видео
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