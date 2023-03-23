ВСУ сбили 16 с 21 вражеского дрона, Эрдоган хочет поговорить с Путиным: хронология 393 дня войны

Уже 293 сутки украинские защитники и защитницы защищают наше государство от агрессоров. Самой горячей точкой фронта до сих пор остается Бахмут – там продолжаются адские бои.

Главные события, которые произошли в этот день – рассказываем дальше в материале 24 Канала.

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06:10 Оккупанты не оставляют мечты захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей. Об актуальной ситуации на фронте рассказали в Генштабе ВСУ. Приведем коротко главные тезисы по утренней сводке:

Захватчики продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, а на других – обороняться.

Российские террористы обстреливают мирные населённые пункты и объекты критической инфраструктуры. В частности, за прошедшие сутки противник нанес ракетный удар по Запорожью. Российские ракеты попали в жилой многоэтажный дом – есть погибшие и раненые.

Оккупанты использовали 21 БПЛА типа "Шахед-136", 16 из этих дронов сбили украинские защитники. В результате ударов вражеских беспилотников также есть погибшие и раненые среди гражданских.

Кроме этого, россияне совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня. "Угроза нанесения врагом дальнейших ударов остается по всей территории Украины", – отмечают в Генштабе.

В населенных пунктах Решетиловское, Чумацкое и Константиновка, которые расположены на временно оккупированной захватчиками территории Запорожской области, российские оккупанты обошли дома местных жителей и предупредили о необходимости пребывания в безопасных местах с запретом покидать свои дома. Вероятно, такими манипуляциями они пытаются сделать невозможным наблюдение местным населением планового переброса врагом своей живой силы и военной техники к линии боевого столкновения.

ВСУ наносят врагу значительные потери. В течение суток украинская авиация ударила по ЗРК противника, а также нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Ракетные войска и артиллерия поразили 1 пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава противника, склад боеприпасов и 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.

22 марта оккупанты нанесли террористический удар по Запорожью – они попали в два девятиэтажных дома. Полиция показала кадры, как они спасали людей в первые минуты после взрыва.

Полицейские спасают местных жителей после удара: смотрите видео 18+

Родители 18-летнего погибшего курсанта из Львова рассказали подробности о его смерти. По их словам, парень жаловался на давление командира и руководства вуза. Он просил, чтобы его забрали, ведь в учебном заведении было невыносимо.Реджеп Эрдоган заявил, что хочет снова поговорить с Владимиром Путиным. Отметим, что недавно президент России официально получил статус военного преступника. Однако это не мешает турецкому лидеру продолжать коммуникацию с агрессором. Звонок должен состояться в течение 2 ближайших дней.