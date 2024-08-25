Каких целей Украина уже достигла в Курской области: в WSJ проанализировали главные "пункты"

В Курской области продолжается операция Вооруженных Сил Украины. Подобное наступление наших войск уже принесло определенные успехи, наше государство уже частично достигло всех поставленных целей на территории России.

Об этом пишет The Wall Street Journal, отмечая, что благодаря Курской операции ВСУ могут успешно пополнить обменный фонд. В частности, она изменила распространенный нарратив о том, что Украина неспособна остановить военную мощь России.

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Украина уже частично достигла всех поставленных целей

Как утверждает издание, наступление ВСУ в Курскую область имело целью не только заставить страну-агрессора перебросить войска с востока, но и побудить Запад более решительно поддержать Украину оружием. Также вторжение на территорию России должно "добавить мотивации уставшим украинцам".

Один из американских чиновников отметил, что в отличие от предыдущих боевых действий, Украина держала подробности операции в тайне от Запада. Прорыв в Курскую область застал США врасплох и привел к смущению относительно того, почему Украина сделала такой радикальный шаг и что будет дальше.

Теперь администрация осторожно ждет, окупится ли ставка Зеленского. США предоставляют Украине пространство для проведения операции, стараясь при этом избегать публичного обсуждения этого вопроса. От Белого дома и Пентагона до штаб-квартиры Европейского командования США в Германии чиновники наблюдают с осторожным оптимизмом,

– говорится в материале.

И хотя Владимир Зеленский заявил, что цель Курской операции частично заключается в создании "буферной зоны", но в Пентагоне до сих пор есть вопросы – в частности, планирует ли Украина расширять эту зону и как. Чиновники также не убеждены, что Украина может удержать захваченную территорию.

Американские чиновники также озвучили украинскую цель в Курской области: сломать риторику о поражении на поле боя, улучшить положение Украины перед возможными мирными переговорами, а также увеличение количества российских пленных, которых можно использовать для обмена.

"Сейчас все три цели частично достигнуты", – уверяет The Wall Street Journal. К слову, согласно оценкам The New York Times, привлекла к операции на российской территории примерно 10 тысяч военных.