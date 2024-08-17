Потеряли контроль над частью своих территорий: как события на Курщине повлияли на позицию Кремля

Западные СМИ обнародовали информацию, что якобы операция Сил обороны в Курской области сорвала вероятные тайные переговоры о частичном прекращении боевых действий в Украине. Говорится, что такие косвенные договоренности должны были состояться в Катаре.

Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу, что в Катаре действительно должна была состояться конференция по вопросам энергетической безопасности. Это одно из событий на пути ко второму Саммиту мира. О ней было известно, а вот о переговорах нигде не отмечалось.

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Тайные договоренности

Владимир Фесенко отметил, что источником информации о якобы тайных договоренностях о частичном прекращении огня является анонимный представитель России.

Страна-агрессор сразу после начала наступления в Курской области начала продвигать нарратив, что мирные переговоры срываются якобы из-за действий Украины. Однако политолог отметил, что никаких переговоров не было, а то, что предлагала Россия, было лишь ультиматумами.

Я напомню, Путин требовал, чтобы Украина отказалась от НАТО, отдала Херсон и Запорожье. И это только для того, чтобы начались переговоры о прекращении огня. Конечно, для нас такие условия неприемлемы и об этом украинская сторона заявила россиянам,

– сказал он.

По мнению Фесенко, единственное, что сорвалось в результате военной операции в Курской области это переговоры на российских условиях.

"Сейчас россиянам в перспективе придется вести переговоры, учитывая тот факт, что они потеряли контроль над частью Курской области. И это оккупантам очень не нравится", – подчеркнул политолог.

Он добавил, что реальные договоренности между Украиной и Россией могут начаться лишь тогда, когда не будет ультиматумов.