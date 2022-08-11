События в Крыму ударят по планам россии по мобилизации, – Подоляк

Накануне возле Новофедоровки в аннексированном Крыму раздались мощные взрывы на аэродроме. В Офисе Президента считают, что подобные взрывы на оккупированных территориях ударят по планам россии по мобилизации.

Об этом 24 каналу эксклюзивно рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что все случаи, в том числе взрывы на пивзаводе в Донецке, воинской части в россии и аэродроме в беларуси, – это все имеет "корни" в российских спецслужбах.

К теме В течение 2 – 3 месяцев "небольшая детонация" будет сопровождать составы россии, – Подоляк

По его словам, россия это делает и для того, чтобы взбудоражить свое население, сказать "вставай страна огромная, давай на войну".

Они хотят попытаться "отмобилизовать" настроения. Потому что скрытая мобилизация у них идет, но желающих воевать немного. Все понимают, что это какая-то странная война, где россияне только погибают,

– говорит Подоляк.

Советник главы ОП считает, что такими событиями россия хочет как-то повлиять на свое население и получить возможность принудительной мобилизации. Для этого российские спецслужбы создают все эти конфликты, в частности в россии и беларуси.

Подоляк напомнил, что в 1999 году, когда начиналась вторая Чеченская война, все взрывы жилых домов в Москве или других российских городах, где погибло множество людей, были сделаны российскими спецслужбами, чтобы оправдать войну.

"Так же они поступают и сегодня, поэтому мы должны это понимать и быть готовыми к таким провокациям", – сказал он.

Но, на мой взгляд, то, что произошло 9 августа в Крыму, – это как раз будет бить по планам россии мобилизации населения. Поэтому важно, чтобы таких панических настроений россиян было как можно больше,

– подытожил Подоляк.

Смотрите полное интервью с Михаилом Подоляком: видео 24 канала



К слову, 9 августа во временно оккупированном Крыму раздался "хлопок" на авиабазе россиян возле Новофедоровки. Речь шла о военном аэродроме, откуда взлетают истребители и бомбардировщики, атаковавшие Юг Украины. В сети показали полное видео взрывов на аэродроме в Крыму.

Оккупанты сразу начали придумывать многочисленные версии разных причин, которые могли бы объяснить взрывы и густой дым. Наконец объяснили это нарушением пожарной безопасности.