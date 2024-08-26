Очень много целей: Подоляк сказал, сколько еще может продолжаться Курская операция

Украина продолжает операцию в Курской области, ведь ее целью является выполнение различных задач. Все они существенно скажутся на ходе войны и ее финализации.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что многое зависит от наших ресурсных возможностей. Сейчас оперативно-тактические действия являются очень эффективными.

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Каковы цели Курской операции

Пребывание украинских военных на территории России будет зависеть от ресурсов. Сейчас Генеральному штабу удается эффективно строить логистику, поставлять дополнительные резервы.

Как долго продлится? Столько сколько потребуется, потому что это оборонительная война. А в частности через Курскую область удается решить несколько очень важных и чувствительных вопросов,

– отметил Михаил Подоляк.

Первая цель – это обезопасить гражданское население вдоль границы с Курской областью от постоянных артиллерийских ударов. Из-за них всегда страдали жители Черниговской, Сумской, Харьковской областей. В приграничье почти ежедневно было по 500 – 600 обстрелов.

Вторая цель – обезопасить себя от захода на территорию Украины огромного количества различных ДРГ. Все они заходили с геноцидным намерением, то есть хотели кого-то убить, что-то украсть.

Третья цель – защититься от потенциального наступления с этого направления.

А в-четвёртых – изменить события, которые происходят по всей линии фронта. Теперь России надо для себя решить, сможет ли она найти ресурс, чтобы защитить свою территорию,

– сказал Михаил Подоляк.

А едва ли не самым важным является перенос боевых действий на территорию России. Граждане страны-агрессора должны чувствовать, что война идет за их окнами. В этом смысле важным является снятие ограничений на использование западного оружия. Ведь есть цели, которые можно уничтожить исключительно дальнобойными ракетами. Тогда ситуация ощутимо изменится.

Какая ключевая задача

Курская операция решает большое количество политических целей. Речь идет об абсолютном обнулении репутации России и лично Владимира Путина. Украина доказала, что никаких "красных линий" не существует. Со страной-агрессором надо воевать на ее территории. Более того, это соответствует нормам международного права.

Агрессор должен чувствовать войну, а это возможно только исключительно на его территории. Безусловно, важным является уничтожение инфраструктуры войны. Такие области как Курская, Брянская, Белгородская, Ростовская – они насыщены военными объектами, которые надо уничтожать.

"Есть огромное количество целей, которые реализовывает Курская операция. Кроме того, изменились настроения, особенно у наших стран-партнеров. Идет дискуссия, почему Россия не имеет возможности эффективно противодействовать операциям на своей территории. Это меняет восприятие войны и возвращает инициативу Украине", – подытожил советник главы Офиса Президента Украины.