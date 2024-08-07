В Курской области начали использовать гражданских для сопротивления, – Атеш

Россия начала использовать для борьбы против ВСУ гражданских россиян. В частности, некоторых экстренно собрали и привезли в ангары.

Собрали враги тех, кто умеет управлять дронами или учится на оператора беспилотника. Стоит заметить, что в Курской области уже ввели режим чрезвычайной ситуации.

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Что известно о действиях врага на Курщине

Всех, кто имеет опыт управления БпЛА или учится на операторов, экстренно собрали и привезли в ангар возле аэродрома "Халино", где размещен центр по подготовке пилотов FPV-дронов "Бумеранг",

– рассказал агент "Атеш" из центра событий.

По данным, которые получило партизанское движение, российские военные формируют расчеты из двух человек: оператора и его помощника.

Обучать гражданских они должны всего 10 часов, ведь пропускают изучение процесса прошивки и спаивания дронов.



Россия берет гражданских для борьбы с ВСУ на Курщине и свозит их в ангар возле аэродрома

Далее Россия хочет сформировать группы ударных беспилотников, чтобы попытаться остановить движение техники.

Партизаны призвали писать им всех, кто имеет какую-то информацию.