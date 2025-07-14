Между СОЧ и дезертирством есть одно отличие: адвокат указал на важную деталь

Разница между самовольным оставлением части (СОЧ) и дезертирством небольшая, но есть. Насчет СОЧ также есть нюансы – например, между административным и уголовным правонарушением.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на объяснения ветерана, адвоката и управляющего адвокатским бюро Назара Олексюка в эфире Украинского радио.

Смотрите также Восстановление на службе после СОЧ: какие документы, куда обращаться и что ждет

Какая разница между СОЧ и дезертирством?

На вопрос, чем отличается СОЧ от дезертирства, адвокат ответил так: это практически одно и то же.

Дезертирство отличается от СОЧ тем, что СОЧ – это когда просто оставляют часть. А если это было совершено, чтобы вообще уклониться от военной службы, когда человек самовольно уехал домой, сидит и не желает возвращаться, то это дезертирство. Разница в наказании заключается в том, что при СОЧ более трех суток предусмотрено наказание от 5 до 10 лет лишения свободы, а в случае дезертирства – от 5 до 12 лет. В обоих случаях допускается порядок упрощенного возвращения,

– расставил точки над "і" Олексюк.

Также адвокат рассказал о юридических тонкостях.

"Самовольное оставление части – это оставление части или невозвращение туда после отпуска, лечения, командировки и тому подобное. Если оно совершено до трех суток включительно – это административное правонарушение, если более трех суток – это уголовное преступление. То есть срок трое суток разграничивает административное и уголовное правонарушение", – сказал он.

Последствия не уголовно-правового характера отличаются в зависимости от того, когда СОЧ было совершено и когда его оформляли. Теперь за лицом, которое самовольно оставило часть, сохраняют денежное обеспечение и выслугу, то есть его военная служба уже не приостанавливается. Но если после завершения военного положения такое лицо не будет найдено или не вернется, его военную службу приостановят.

Обратите внимание! До 30 августа 2025 года действует упрощенный порядок выхода из СОЧ для тех, кто ушел до 10 мая включительно и был в СОЧ впервые.

А вот если самовольно оставить воинскую часть более чем на трое суток, тогда наступает уголовная ответственность.

Назар Олексюк посоветовал военным читать устав и делать все в соответствии с ним.