Произошел "плановый пожар": в российском Сочи вспыхнул огонь в районе аэропорта

В России не проходит ни один день без громких взрывов, "хлопка" и яркого пожара. На этот раз огонь вспыхнул в российском курортном городе – Сочи.

Об этом сообщают российские СМИ. По предварительным данным, огонь вспыхнул в районе аэропорта в Сочи, передает 24 Канал.

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В Сочи был "плановый пожар" на аэропорту

Российские паблики 13 марта распространяли в сети информацию, что "что-то происходит в Сочи". На видео, опубликованные россиянами, можно увидеть большой столб черного дыма, который видели в районе аэропорта.

В Сочи дым видел весь город: смотрите видео

Граждане страны-агрессора предполагали, что мог гореть очередной самолет россиян. Однако в российском МЧС и в самом аэропорту заявили, что "пожар запланирован, это учения".

В Сочи был "плановый пожар" в районе аэропорта: смотрите видео

В самом российском министерстве заявляли, что, мол, дым, что можно увидеть на территории аэропорта, является якобы "результатом учебных мероприятий, которые проводят аварийно-спасательные службы аэропорта совместно с подразделениями МЧС города".

Там также подчеркнули, что вспышка, которую видели местные жители, является якобы "спланированной для отработки тушения пожара".

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