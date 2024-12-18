Затапливает улицы и сносит машины: в российском Сочи бушует сильный потоп

Некоторые улицы российского города Сочи сильно затопило из-за того, что река вышла из берегов. Из-за непогоды в городе объявлено штормовое предупреждение, жители сидят без света.

Мощное наводнение вызвала река Херота. Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на росСМИ.

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Наводнение затапливает города и села

Потоки воды в Сочи имеют такую силу, что сносит машины и деревья на своем пути. Подтопления фиксируют вблизи жилых домов. Вода затопила прилегающие низменные территории на трех улицах. В МЧС отметили, что в дома вода не заходила.

В Сочи 18 декабря бушует сильное наводнение / Фото из соцсети Х

В Сочи наводнение подтапливает улицы / Фото из соцсети Х

Из-за стихии в некоторых частях города начались проблемы с электричеством. Людям стало трудно передвигаться на автомобиле из-за перекрытия дорог.

Из-за наводнения заблокировано движение / Видео Astra

На главной улице в Адлерском районе на дорогу упало дерево. Наводнение добралось до трассы "Адлер – Сочи". Также для движения перекрыли участок трассы "Джубга – Сочи". В Кудепсте быстрый поток воды снес припаркованные машины. В то же время в селе Мацеста сошел оползень и заблокировал дорогу.

Из-за оползня на трассе вблизи Сочи заблокирована дорога / Видео Astra

Опасная непогода в Сочи

Жителей предупредили, что стихия продолжает бушевать, и в ближайшее время из берегов может выйти река Восточный Дагомыс.

Кроме того, погода неспокойная и на Красной Поляне и других горных районах Сочи. Там начался сильный снегопад, из-за которого объявили штормовое предупреждение.

В горных районах Сочи начался сильный снегопад / Фото из соцсети Х

Напомним, последний раз сильное наводнение в России было в апреле 2024 года. Тогда в городе Орск произошел прорыв дамбы, улица почти полностью затопило водой. В результате этого погибли по меньшей мере 5 жителей. Однако российские власти скрыли точное количество жертв.