"Николай прочитал пожелания и действует вперед": как соцсети реагируют на отставку Авакова

Арсен Аваков подал в отставку 13 июля. На посту министра внутренних дел политик пробыл более 7 лет и 4 месяца.

Известие об отставке Авакова вызвало у украинцев шквал эмоций. Люди прощаются с "вечным" министром и шутят, что это Николай заранее выполняет пожелания.

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Как соцсети реагируют на отставку Авакова, читайте в материале 24 канала.

"Вечный министр подал в отставку"

Режиссер и писатель Олег Сенцов, который отмечает 13 июля день рождения, шутливо поблагодарил Авакова.

Шеф-редактор 24 канала Елена Трибушная заметила, что "шутка о том, что 1 сентября пойдут в школу дети, которые никогда не жили в стране, где Аваков не был главой МВД, потеряла актуальность".

Ирина Юрковская – заместитель главного редактора сайта 24 канала – предложила начать тематическую игру.

В блоге "Рагу.ли" интересуются, не сломали ли сайт ведомства случайно. Возможно, это намек на хакерские атаки, от которых 6 июля пострадали сайты государственных структур. В частности, Офиса Президента и СБУ.

Не остался в стороне от новости и Гусь.

Центр Противодействия Коррупции отреагировал на известие мемом.

А движение ЧЕСТНО – подборкой цитат Авакова о собственной отставке. В частности, политик предполагал, что это может произойти, когда "исчезнет мотивация".

Шутки о том, что Авакова на посту заменит Аваков не теряют актуальности.

Хотя до выходных еще далеко, можно отпраздновать.

"Мы еще не пили а аваков уже ушел"

Кажется, в твиттере знают, кто станет "министром всех дел".

Даже котики не могут поверить, что Аваков подал в отставку.

Отставка Авакова: главное

По словам председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамия, Аваков написал заявление об увольнении по собственному желанию. Арахамия заявил, что заранее знал об инициативе главы МВД. В то же время "слуга" предположил, что Аваков может остаться в команде.

Владимир Зеленский предложил на пост министра внутренних дел Дениса Монастырского, который сейчас возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Сам политик уже согласился занять пост главы МВД. Голосование может состояться уже 16 июля.



Какими скандалами отметился Аваков в должности главы МВД / Инфографика 24 канала