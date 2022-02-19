Соединенные Штаты рядом, – Харрис встретилась с Зеленским на полях Мюнхенской конференции

Камала Харрис заявила, что Соединенные Штаты поддерживают Украину в борьбе с агрессией России. По ее словам, американцы серьезно относятся к угрозе со стороны Кремля.

Об этом вице-президент США сообщила во время встречи с Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции в субботу, 19 февраля, информирует 24 канал.

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Соединенные Штаты очень серьезно относятся к суверенитету и территориальной целостности Украины. США стоят рядом с Украиной, и если Россия и дальше будет атаковать вашу страну – мы наложим быстрые и суровые экономические санкции,

– сказала Камала Харрис.

"Мы также четко заявили, что хотели бы, чтобы вопрос решился дипломатическим путем, и открыты для дипломатии. Вместе с вашей страной мы серьезно относимся к угрозе и собрались с союзниками, чтобы говорить одним голосом", – добавила вице-президент Соединенных Штатов Америки.

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