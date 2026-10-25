В эксклюзивном аналитическом обзоре для 24 Канала американская экспертка Александра Филиппенко и ведущий рассмотрели опасные последствия последних дипломатических шагов Дональда Трампа.

Дональд Трамп стремится к скорейшему заключению соглашений с Россией, однако цена таких соглашений может оказаться значительно выше, чем кажется на первый взгляд. Пока его администрация ищет способы возобновить энергетическое сотрудничество с Москвой, окружение президента демонстрирует опасную наивность в отношении Владимира Путина. В Кремле же могут использовать стремление Вашингтона к дипломатическим победам, чтобы добиться новых уступок – от ослабления санкций до политических бонусов. Политолог-американист Александра Филипенко специально для 24 Канала проанализировала сомнительные решения и непрофессионализм команды Трампа, что вызывает все больше вопросов даже среди республиканцев. Почему Белый дом фактически подыгрывает Москве, как Россия может превращать освобождение американских граждан в инструмент шантажа и чем опасны попытки договориться с Путиным любой ценой – читайте в материале.

Поспешная дизельная сделка

Последние действия Дональда Трампа и его окружения вызывают серьезную обеспокоенность даже среди убежденных республиканцев. Как отмечает Александра Филиппенко, ссылаясь на мнение Хиллари Клинтон, нелогичная настойчивость Трампа в продвижении выгодных России инициатив на фоне катастрофически низкого рейтинга одобрения (31%) наводит на мысль о наличии у Кремля серьезного компромата.

Вместо взвешенной политики новая администрация пытается быстро заключить соглашения по российской нефти и газу, пока демократы не заблокировали эти процессы.

Отметим, что в Конгрессе США уже представлен двухпартийный законопроект, который призаблокировать позорное соглашение о дизельном топливе а с Владимиром Путиным. Более того, документ обязывает администрацию ввести новые санкции против российской энергетики

Среди самых абсурдных идей, которые озвучивает окружение Трампа, в частности Стив Виткофф, – возобновление транзита российского газа в Европу через Украину. Это свидетельствует об абсолютном непонимании истории газового шантажа, который Москва использовала еще с начала двухтысячных годов.

Да и сам Трамп недавно заявил утверждает, что дизельное соглашение якобы не является уступкой России, а наоборот – давлением.

Непрофессионализм команды Трампа

Настоящей проблемой новой администрации является также вопиющий непрофессионализм людей, которым поручены сверхсложные дипломатические задачи. Филиппенко приводит показательный пример с Питом Хэгсетом, который захотел старинный глобус Эйзенхауэра для своего кабинета, но его помощники просто разбили исторический предмет во время переноски. Этот инцидент является метафорой всей внешней политики Трампа: дилетанты берутся за сложные механизмы и просто ломают их.

Еще больший шок вызвали слова Стива Виткоффа, который назвал российского диктатора "гуманистом". Это заявление возмутило даже самых сдержанных консерваторов.

В частности, сенатор-республиканец Том Тиллис публично раскритиковал Виткоффа, а Митт Ромни сравнил попытки договориться с Путиным с гипотетическими сделками Черчилля с Гитлером. Когда непрофессиональные дипломаты занимаются дипломатией, результаты оказываются катастрофическими.

Ловушка для американцев

Отдельного внимания заслуживает ситуация сосвобождением американца Стивена Габбарда, которого Россия приговорила к почти 7 годам лишения свободы по надуманным обвинениям в наемничестве. Трамп пытается преподнести это как свою большую дипломатическую победу, перекрывая этим скандальные высказывания по поводу Украины.

Однако такой подход крайне опасен. Договариваясь с Путиным о возвращении одного гражданина в обмен на политические или экономические уступки, Трамп фактически легитимизирует террористическую логику Кремля.

Россия понимает, что может постоянно выбивать бонусы, просто захватывая новых иностранцев. В российских тюрьмах остается по меньшей мере 15 известных американских граждан, некоторые из которых приговорены к более чем 20 годам лишения свободы. Вместо системного решения проблемы администрация Трампа превращает человеческие жизни в разменную монету в торговых сделках с диктатором.

Это означает, что опасность для любого иностранца с паспортом западной страны в России растет в геометрической прогрессии, ведь уголовное дело там могут сфабриковать "за 5 минут" ради пополнения обменного фонда.

Филипенко о ловушке для США: смотрите видео