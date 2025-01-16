В правительстве Израиля может быть раскол, один из министров угрожает отставкой

Соглашение, которое Израиль заключил с ХАМАСом, разделило общество. Крайне правые партии высказались резко против него. В частности, министр финансов Израиля угрожает уйти в отставку.

Первый этап соглашения предусматривает, что Армия обороны Израиля отступит из некоторых населенных пунктов. Тель-Авив освободит "многие сотни" палестинских заключённых, в том числе тех, кто убивал израильтян. В свою очередь ХАМАС освободит 33 заложника. Эти условия и рассорили политиков. Детали передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Как в Израиле реагируют на соглашение с Израилем

Бецалель Смотрич, который возглавляет министерство финансов с 2022 года, пригрозил уйти в отставку. Он представляет ультраправую партию "Религиозный сионизм".

Соглашение, которое будет вынесено на рассмотрение правительства, является плохим и опасным для национальной безопасности Государства Израиль. Мы выступаем против этого со всей силой,

– сказал он.

Поскольку Смотрич выступает против любых уступок ХАМАСу, то заявил: следует победить террористов оружием. А для этого надо вернуться "к войне с большой силой, в полном масштабе и в новой конфигурации до полной победы". Именно уверенность в возвращении к такой войне министр назвал условием своего пребывания в правительстве.

По словам Смотрича, они горячо дискутировали с Нетаньяху. Премьер знает требования "Религиозного сионизма", поэтому мяч на его поле.

Похожие мысли ранее высказал "Форум Тиквы". Его участники призывают членов кабинета Нетаньяху выступить против соглашения о прекращении огня.

Обратите внимание! Соглашение с ХАМАС должен одобрить как кабинет безопасности, так и полный состав правительства. Кроме этого, правительство должно дать время противникам документа подать петицию в Верховный суд.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал соглашение выбором между плохим и еще худшим. По его словам, это трудное решение, ведь оно предусматривает освободить убийц израильтян. Соглашение болезненно и для жертв терроризма, и для всех граждан Израиля.

Саар не сказал, будет ли голосовать за документ. Но подчеркнул: правительство обязано вернуть похищенных людей и несет перед ними ответственность.