Перший етап угоди передбачає, що Армія оборони Ізраїлю відступить з деяких населених пунктів. Тель-Авів звільнить "багато сотень" палестинських в'язнів, у тому числі тих, хто вбивав ізраїльтян. Своєю чергою ХАМАС звільнить 33 заручники. Ці умови і розсварили політиків. Деталі передає 24 Канал з посиланням на CNN.

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Як в Ізраїлі реагують на угоду з Ізраїлем

Бецалель Смотрич, який очолює міністерство фінансів з 2022 року, пригрозив піти у відставку. Він представляє ультраправу партію "Релігійний сіонізм".

Угода, яка буде винесена на розгляд уряду, є поганою і небезпечною для національної безпеки Держави Ізраїль. Ми виступаємо проти цього з усією силою,

– сказав він.

Оскільки Смотрич виступає проти будь-яких поступок ХАМАСу, то заявив: слід збройно перемогти терористів. А для цього треба повернутися "до війни з великою силою, в повному масштабі і в новій конфігурації до повної перемоги". Саме впевненість у поверненні до такої війни міністр назвав умовою свого перебування в уряді.

За словами Смотрича, вони гаряче дискутували з Нетаньяху. Прем'єр знає вимоги "Релігійного сіонізму", тож м'яч на його полі.

Схожі думки раніше висловив "Форум Тікви". Його учасники закликають членів кабінету Нетаньягу виступити проти угоди про припинення вогню.

Зверніть увагу! Угоду з ХАМАС має схвалити як кабінет безпеки, так і повний склад уряду. Окрім цього, уряд повинен дати час противникам документа подати петицію до Верховного суду.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ґідеон Саар назвав угоду вибором між поганим і ще гіршим. За його словами, це важке рішення, бо воно передбачає звільнити убивць ізраїльтян. Угода болюча і для жертв тероризму, і для всіх громадян Ізраїлю.

Саар не сказав, чи буде голосувати за документ. Але наголосив: уряд зобов'язаний повернути викрадених людей і несе перед ними відповідальність.