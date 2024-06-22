Российская армия истощена: как долго Ким Чен Ын может продавать оружие Путину

Россия и Северная Корея 19 июня подписали договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве". Соглашение предусматривает военную помощь в случае нападения на одного из подписантов.

Вероятно, так называемые гарантии безопасности, которые были обозначены в этом договоре, прежде всего инструменты сдерживания и шантажа западных государств, сказала 24 Каналу главный консультант Украинского института стратегических исследований Алина Гриценко. Она оценила реальный потенциал Москвы и Пхеньяна.

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К чему готовится Путин и Ким Чен Ын

Война между Россией и НАТО – маловероятна, но Москва рассматривает Альянс, во главе с Соединенными Штатами Америки, как ключевого противника и врага. Поэтому можно сказать, что Кремль готовится к противостоянию с НАТО.

В случае КНДР это противостояние с Южной Кореей. Однако в случае эскалации ситуации на корейском полуострове это не будет просто война между Южной и Северной Кореей,

– отметила Гриценко.

На сегодня все еще действует договоренность о том, что в случае военных действий командование над вооруженными силами Южной Кореи переходит к США.

Тем более сейчас на территории Южной Кореи расположен 30-тысячный американский контингент, также Суэл имеет ядерные гарантии от Белого дома, американские корабли регулярно заходят в южнокорейские порты. То есть это будет полномасштабная война с участием Соединенных Штатов Америки и скорее всего с участием Китая, который не будет стоять в стороне от этого конфликта.

"Вряд ли в таком случае Кремль сможет предложить Северной Корее широкомасштабную помощь, так же и в отношении КНДР. Пхеньян вполне серьезно готовится к потенциальной интервенции со стороны Южной Кореи в союзе с США, поэтому не готовы продать России все, что имеют", – сказала главный консультант Украинского института стратегических исследований.

Почему Россия обратилась за помощью к КНДР

Северокорейская элита, как и российская, страдает паранойей. Они абсолютно всех вокруг рассматривают как врага. КНДР даже подозрительно относится к Китаю, который фактически является единственным спонсором, который обеспечивает их выживание.

Северная Корея в качестве вооружения уступает южнокорейскому. Они имеют два ключевых козыря – количество и ядерный арсенал. Их ВПК достаточно мощный, но это все разработки, которые базируются на бывших советских моделях, в отличие от Южной Кореи, которая является одной из самых модернизированных армий в мире.

В России аналогичная ситуация,

– подчеркнула Гриценко.

Они поэтому и обращаются к КНДР, ведь Путин даже в своем интервью в Китае фактически признал неспособность России выиграть войну военным путем. Он фактически заявил, что российская армия истощена, поэтому Москва обращается к КНДР с целью получить боеприпасы и, возможно, человеческие ресурсы.

КНДР единственный вариант, к которому Россия теперь может обратиться, но в случае более полномасштабных военных действий вряд ли объемы помощи будут значительными.