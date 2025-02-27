Успешность соглашения с США для Украины зависит от одного фактора

Да, США – наш союзник, но нужно принять реальность и осознать свой интерес и их.

Результаты соглашения о полезных ископаемых зависят от нас

Альтруизм и бескорыстная помощь никогда не были присущи США. Не знаю, почему мы, украинцы, решили поверить в сказку о великолепном плане Маршалла, который был реализован для Европы, но это сейчас имеет для нас негативные последствия. Ведь на эмоциональном уровне мы чувствуем себя преданными и униженными. Это следствие нашего завышенного ожидания от США. Об этом заявила Лана Зеркаль, информирует 24 Канал.

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Наше восприятие США всегда было немного идеалистическим и основывалось на голливудском мифе о героях-защитниках демократии и ценностях. А соответствовало ли это действительности, мы не задумывались, ибо картинка в большинстве своем была слишком красивой.

Пока и мы, и остальная Европа просыпаемся после этого гипноза и праведно возмущаемся от осознания грубости, прагматизма и эгоцентризма в США. Следует ли возмущаться от продемонстрированной наконец сущности геополитики США? Или осознание неприкрытой сущности интересов администрации Дональда Трампа ужаснее лицемерия и скрытое пренебрежение интересами Украины со стороны предыдущей администрации Джо Байдена?

Да, мы с ужасом наблюдаем за водопадом новостей и пытаемся понять, что же будет и чем все для нас обернется. Или наше соглашение с США – рэкет и унижение, действительно ли это соглашение ни о чем? Или стороны обмениваются толкованиями в информационном пространстве перед своими избирателями только ради пиар-побед, действительно ли это о сделке, подобную плану Маршалла?

Уже можно с уверенностью сказать, что это не рэкет и мы не отдаем наши недра США. Это точно пиар с обеих сторон. А может ли это соглашение стать для нас активатором развития и изменений, то есть своеобразным планом Маршалла, – зависит больше нас.

Это у нас должно быть понимание, что мы хотим развивать с помощью американских технологий, капитала и экспертизы. Это у нас должна быть стратегия, как использовать предложенный формат – прежде всего, в наших интересах. И да, на нашем возможном успехе зарабатывать будут и американцы. Они всегда на всех зарабатывают. Это их фишка.

План Маршалла– бескорыстный акт или нет?

А для тех, кому интересно, чем же на самом деле был для Европы план Маршалла, о котором так много говорят политики как о манне небесной, предлагаю экскурс в цифры и факты.

Сам автор послевоенной программы американской помощи Европе (European Recovery Program), которую впоследствии стали называть его именем, госсекретарь США Джордж Маршалл в 1948 году уверял, что глобальная цель, которой руководствуются США, – "восстановить уверенность европейских народов в экономическом будущем их стран и Европы в целом".

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Действительно, благодаря американскому финансированию странам Западной Европы удалось возродить промышленность, банковскую систему, энергетику, аграрный сектор, построить новые социальные институты, сформировать зачатки системы совместной безопасности. Именно реализация плана Маршалла стала толчком для таких альянсов и организаций, как НАТО, ОЭСР и впоследствии ЕС.

За 4 года действия плана США израсходовали на восстановление Европы 13 миллиардов долларов. С учетом инфляции и курсовых разниц эта сумма сейчас составляет около 175 миллиардов долларов. Из них только 1,5 миллиарда долларов (эквивалент современных 20 миллиардов долларов) – в виде льготных кредитов, остальное – грантовая помощь. Уинстон Черчилль называл план Маршалла "самым бескорыстным актом в истории".

Что же осталось за кулисами этого "бесполезного акта" США?

Все гранты, которые предоставлялись Европе, имели четкое целевое назначение: 70% "подаренных" денег европейские страны потратили на американские товары, продукты, услуги, оборудование, оружие, технологии и ресурсы. Европейцам не разрешили инвестировать американские деньги в развитие собственной нефтепереработки, вместо этого предложили им покупать продукт переработки американских нефтяных компаний.

План Маршалла на долгие годы предотвратил создание собственной европейской финансовой системы, установив господство американского доллара в качестве новой мировой валюты. США предоставляли кредиты европейским странам на эти экономические проекты, отвечавшие интересам США. Эти кредиты европейцы получали из спецфондов, которые они софинансировали. Долги европейцы возвращали Америке с процентами в течение 20 лет – вплоть до начала 70-х.

С 1948 по 1952 год ВВП США увеличился на 50% благодаря экспорту в Европу аграрной продукции, продажи товаров машиностроения, энергетических ресурсов и технологий. В пересчете на "современные деньги" Америка не только вернула 20 миллиардов долларов, выданных европейцам кредитов и около 10 миллиардов долларов в виде процентов, а еще и зацементировала военное, экономическое и безопасное господство в Европе. Кроме того, в США вернулись 108 миллиардов долларов, которые Европа получила от них посредством грантов.



План Маршалла / Инфографика автора

Я думаю было бы очень интересно увидеть инфографику реального распределения средств, какие "предоставлены" Украине.