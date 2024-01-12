Соглашение о безопасности между Украиной и Британией: какие исторические пункты содержит

Украина и Великобритания подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Оно призвано обеспечить долгосрочную поддержку Украины.

Исторический документ 12 января в Киеве подписал президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он действует в течение 10 лет со дня подписания.

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Украина и Британия подписали историческое соглашение о безопасности

В преамбуле соглашения среди прочего говорится, что Украина и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии полны решимости навсегда прекратить неспровоцированные нападения России на Украину с 2014 года и ее полномасштабное вторжение в 2022 году, которые принесли большие страдания народу Украины и поставили под угрозу безопасность Европы и мира.

Документ содержит 9 частей: сферу применения, оборону и безопасность, невоенную безопасность, политическое сотрудничество, фискальную поддержку, обновление и отстройку, гуманитарное сотрудничество, реформы, сотрудничество на случай предстоящего вооруженного нападения.

Сфера применения

Этим соглашением Украина и Соединенное Королевство решили углубить сотрудничество и партнерство, основанные на общих интересах в защите международного правопорядка, мира и защиты основных прав и свобод человека.

Соединенное Королевство считает, что будущее членство Украины в Организации Североатлантического договора (НАТО) внесет эффективный вклад в мир и стабильность в Европе. Участники решили координировать и укреплять совместные усилия по поддержке вступления Украины в НАТО.

Основные компоненты обязательств по безопасности, предоставленных Украине Британией:

предоставление Украине всесторонней помощи для защиты и восстановления территориальной целостности в ее международно признанных границах, включая территориальное море и свободную экономическую (морскую) зону, восстановление национальной экономики и защиты ее граждан;

предотвращение и активное сдерживание и противодействие любой военной эскалации и/или новой агрессии со стороны России;

поддержка будущей интеграции Украины в евроатлантические институты, в частности путем поддержки планов реформ Украины и совместимости с НАТО.

Оборона и безопасность

Соединенное Королевство будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько ей потребуется, чтобы Украина могла эффективно защищаться.

Участники будут работать вместе и с другими партнерами Украины, чтобы обеспечить способность Вооруженных сил Украины и Сил безопасности полностью восстановить ее территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ, а также усилить устойчивость Украины, чтобы она была достаточной для сдерживания и защиты от будущих нападений и давления.

в пределах ее международно признанных границ, а также усилить устойчивость Украины, чтобы она была достаточной для сдерживания и защиты от будущих нападений и давления. Участники будут стремиться обеспечить, чтобы военные возможности Украины были на таком уровне, чтобы в случае внешней военной агрессии против Соединенного Королевства Украина была способна оказать эффективную военную помощь. Условия, формат и объем такой помощи будут определяться участниками.

Соединенное Королевство будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение 10 лет действия этого соглашения.

Соединенное Королевство совместно возглавит Коалицию способностей морской безопасности и внесет значительный вклад в развитие морского флота Украины. Коалиция морской способности имеет целью поддержать Украину, чтобы она стала полноценным контрибутором морской безопасности в Черном море и в Азовском море до 2035 года и дальше.

Невоенная безопасность

Соединенное Королевство будет способствовать развитию возможности защиты критической инфраструктуры Украины.

Украина и Соединенное Королевство будут изучать вопросы совместных образовательных и учебных программ для специалистов по защите критической инфраструктуры.

Участники будут работать над внедрением совместного протокола сдерживания и реагирования на кибератаки со стороны России, ее сателлитов и пророссийских хакерских группировок, в частности, преследуя общие цели сдерживания и создавая механизм оперативного предоставления экспертных услуг в сфере кибербезопасности.

Чтобы противостоять российскому манипулированию информацией и пропаганде на глобальном уровне, Украина и Соединенное Королевство будут сотрудничать для улучшения возможностей Украины противостоять угрозам информационной безопасности, прежде всего, российской пропаганды.

Политическое сотрудничество

Соединенное Королевство приветствует усилия Украины, направленные на установление справедливого и устойчивого мира, в частности, основанного на принципах украинской формулы мира . Соединенное Королевство готово играть ведущую роль в осуществлении шагов по внедрению мирных инициатив, отражающих принципы устава ООН.

. Соединенное Королевство готово играть ведущую роль в осуществлении шагов по внедрению мирных инициатив, отражающих принципы устава ООН. Участники признают важность санкций в контексте ограничения доступа России к финансам, товарам, технологиям и услугам, которые она использует в своей агрессии, уменьшению доходов России и сдерживанию будущих атак.

Пока агрессия России против Украины продолжается, Соединенное Королевство будет оставаться приверженным внедрению жестких санкций против секторов российской экономики и лиц, находящихся в России и за ее пределами, которые поддерживают войну или получают прибыль от нее, или способствуют в обходе санкций в третьих странах.

Фискальная поддержка, восстановление и восстановление

После полномасштабного вторжения Соединенное Королевство на сегодняшний день обязалось предоставить около 4,2 миллиарда фунтов стерлингов фискальной поддержки и более 640 миллионов фунтов стерлингов двусторонней гуманитарной, стабилизационной, восстановительной и реформаторской помощи для удовлетворения неотложных потребностей Украины.

Соединенное Королевство будет поддерживать Украину на пути к повышению институциональной, экономической и социальной устойчивости с акцентом на реформы, которые будут лежать в основе этих сфер.

Соединенное Королевство будет стремиться построить современную, устойчивую и стабильную украинскую экономику, интегрированную в мировые рынки, неуязвимую к враждебному российскому влиянию, основанную на сильных и подотчетных институциях и уважении верховенства права.

Соединенное Королевство будет продолжать финансировать разминирование, обучение рисков и развитие потенциала через свою глобальную программу противоминной деятельности.

Участники еще раз подтверждают, что Россия должна заплатить за долгосрочное восстановление Украины. Российские суверенные активы в юрисдикции Соединенного Королевства будут оставаться обездвиженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб, нанесенный ею Украине.

Гуманитарное сотрудничество

Участники будут работать вместе, чтобы обеспечить более приоритетное, целенаправленное гуманитарное реагирование, направленное на тех, кто больше нуждается в помощи, в частности в труднодоступных районах.

Соединенное Королевство будет продолжать поддерживать нужды стабилизации и гражданской защиты через фонд партнерства для устойчивой Украины (PFRU) там, где это стратегически целесообразно.

Реформы

Участники подтверждают свою приверженность направить усилия на проведение реформ в соответствии с приоритетными направлениями, определенными для вступления в ЕС и НАТО, и критериями МВФ, а также согласованием с другими основными донорами, в частности международными финансовыми организациями, Европейским Союзом и партнерами по G7.

Соединенное Королевство признает значительный прогресс, достигнутый Украиной в осуществлении реформ.

Сотрудничество на случай предстоящего вооруженного нападения