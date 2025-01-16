100-летнее соглашение с Британией имеет секретную часть: Зеленский описал, что в ней
Во время визита Кира Стармера 16 января Украина и Великобритания подписали 100-летнее соглашение. Президент рассказал, что оно содержало тайную часть.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.
Смотрите также Стармер подтвердил, что готов разместить миротворцев в Украине в случае необходимости
Что известно о 100-летнем соглашении между Украиной и Британией
Зеленский отметил, что 100-летнее соглашение стало принципиально новым форматом отношений. По словам президента, наиболее близкие отношения сейчас между Украиной и Британией. Он отмечает, что некоторые вещи, которые включены в соглашение, точно можно делать также с другими государствами.
Владимир Зеленский отметил, что на 2025 год Великобритания запланировала для Украины военной помощи на 6,6 миллиарда долларов, после чего ежегодно будет выделять не менее 3 миллиардов. Также предусмотрено экономическое, технологическое и образовательное взаимодействие.
Есть также и закрытая, тайная часть соглашения. Все то, что действительно нам добавляет устойчивости и возможностей развиваться,
– добавил президент.
К слову, в ходе визита Кир Стармер и Владимир Зеленский встретились с производителями дронов. Зеленский заявил, что эта сфера получит еще больше инвестиций и 2025 год обновит рекорд по объемам украинских дронов.
Лидерам показали дроны-бомберы, разведывательные БпЛА, платформы – носители FPV-дронов произведены украинскими компаниями, а также вместе с британскими партнерами.