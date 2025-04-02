Хочет скрыть свою основную неудачу: Трамп намеренно выставил Украине новые условия по недрам

Трамп заявил, что Зеленский якобы хочет отказаться от соглашения с США о полезных ископаемых и в таком случае пригрозил ему большими проблемами. Трамп стал зависимым от постоянного внимания медиа к своей личности. Резкие заявления он делает не только по отношению к Украине, он угрожает и другим.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил эксперт по украинско-арабским отношениям, главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах, обратив внимание на то, что Трамп хочет проучить не только врагов, но и друзей. Это свидетельствует о том, что у него нет конкретных планов действий.

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Чем объясняется поведение Трампа в отношении Украины?

Сначала Украина и США предварительно договорились о рамочном соглашении по добыче украинских минералов, потом Соединенные Штаты передумали и прислали новую редакцию документа, которая, по словам эксперта, конечно шокирует. Там уже указываются не только редкоземельные металлы, но и порты, нефть, газ.

"Трамп хочет скрыть свою основную неудачу относительно того, что нет у него и его администрации никакого продвижения в направлении прекращения войны в Украине. Начали говорить о перемирии, а потом еще скромнее – о частичном перемирии (в воздухе, на море), а сейчас уже и об этом Трамп не говорит", – озвучил Фараджаллах.

Поскольку успехов в направлении мирных переговоров и достижения завершения боевых действий у американского лидера нет, он хочет отвести внимание от этого, поэтому выдвинул перед Украиной невозможное, чтобы она ответила, что соглашение о недрах неприемлемо для нее.

Политика Трампа хаотична: что свидетельствует об этом?

Трамп, по мнению эксперта по украинско-арабским отношениям, идет по следам Путина. Тот, когда развязывал войну, тоже выдвинул требования, которые нельзя было выполнить. То же самое сегодня делает президент США.

Каждый раз он чудит. Последний раз была не только угроза Зеленскому и Украине, но наконец он вспомнил и о Путине. Тот испортил ему настроение тем, что затягивает принятие решения о прекращении огня и Трамп заявил, что Путину придется договориться с Зеленским,

– отметил Фараджаллах.

Таким образом, по словам эксперта, лидер США впервые хоть как-то стал на сторону Украины и того, что власть в ней легитимная. Политика Трампа хаотична. Фараджаллах считает, что к его заявлениям надо относиться и серьезно, если есть основания для этого, и одновременно с этим воспринимать как очередной шантаж.

Эксперт подытожил, что стоит понимать самое главное, что то, что сказал Трамп на борту самолета или где-то в другом месте – не является официальным заявлением со стороны США. Американский президент пригрозил Украине, но официально она не получила угрозу, поскольку на уровне дипломатов США она не была передана.

Отметим, политолог Владимир Фесенко считает, что Соединенные Штаты в новом проекте соглашения об украинских недрах выдвигают невыгодные условия для Украины, а само соглашение назвал в юридическом и политическом смыслах недопустимым. Он считает, что Украина должна выбрать путь компромиссов, ведь категорический отказ от соглашения несет риски для нашего государства.