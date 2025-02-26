Владимир Зеленский подтвердил, что удалось согласовать с США "рамочное соглашение" по ископаемым, не требующее ратификации. В Белом доме отреагировали на слова украинского президента, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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"Зеленский может не приезжать"

В комментарии официальный представитель Белого дома выразил сомнение в необходимости приглашать Зеленского на встречу с Трампом.

"Если украинский лидер говорит, что соглашение не закончено, я не понимаю, почему приглашение должно иметь смысл",– сказал чиновник.

По его словам, в Вашингтоне ждут, что президент Украины приедет для того, чтобы признать окончательную позицию по соглашению о ископаемых. Впрочем, по мнению представителя Трампа, учитывая комментарии Зеленского, он не имеет окончательной позиции по обновленному тексту соглашения.

Справка: 25 февраля Трамп заявил, что не против визита Зеленского в Вашингтон для подписания соглашения о редкоземельных ископаемых, если украинский лидер этого хочет.

Напомним, что Владимир Зеленский в комментарии для СМИ подчеркнул, что новый вариант текста соглашения чиновники "оценили неплохо". По его словам, договор предусматривает, что использование украинских природных ресурсов будет происходить через фонд, где оба государства будут совладельцами. Президент отметил, что сейчас в фонд не могут производиться поступления. Особенности его функционирования будет определять следующий договор.

"И там будет уже о партнерских отношениях, деньги и т.д. И вот у него будет уже обязательная ратификация в парламенте Украины",– объяснил глава государства.

Также он подчеркнул на важности привязанности соглашения к гарантиям безопасности. Зеленский сказал, что в соглашении "нет всех гарантий безопасности, которые хотела видеть Украину".