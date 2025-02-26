Володимир Зеленський підтвердив, що вдалося погодити зі США "рамкову угоду" щодо копалин, яка не потребує ратифікації. У Білому домі відреагували на слова українського президента, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

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"Зеленський може не приїжджати"

У коментарі виданню офіційний представник Білого дому висловив сумнів у потребі запрошувати Зеленського на зустріч з Трампом.

"Якщо український лідер каже, що угода не завершена, я не розумію, чому запрошення мало б сенс", – сказав чиновник.

За його словами, у Вашингтоні чекають, що президент України приїде для того, аби визнати остаточну позицію щодо угоди про копалини. Втім, на думку представника Трампа, з огляду на коментарі Зеленського, він не має остаточної позиції щодо оновленого тексту угоди.

Довідка: 25 лютого Трамп заявив, що не проти візиту Зеленського до Вашингтона для підписання угоди про рідкоземельні копалини, якщо український лідер цього хоче.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський у коментарі для ЗМІ наголосив, що новий варіант тексту угоди урядовці "оцінили непогано". За його словами, договір передбачає, що використання українських природних ресурсів відбуватиметься через фонд, де обидві держави будуть співвласниками. Президент наголосив, що наразі до фонду не можуть робитися надходження. Особливості його функціонування визначатиме вже наступний договір.

"І там буде вже про партнерські відносини, гроші тощо. І ось він буде вже мати обовʼязкову ратифікацію в парламенті України", – пояснив глава держави.

Також він підкреслив на важливості прив'язаності угоди до гарантій безпеки. Зеленський сказав, що наразі в угоді "нема усіх гарантій безпеки, які хотіла бачити Україна".