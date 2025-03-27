"Это не рейдерство, а вандализм": что не так с новым соглашением о полезных ископаемых

Американская и украинская стороны работают над соглашением о добыче полезных ископаемых Украины. США вероятно хотят указать в документе не только редкоземельные металлы, а также нефть и газ. Инвестициями со своей стороны США будут считать помощь, которую предоставляли Украине с 2022 года.

Политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов в эфире 24 Канала отметил, что информация, которая появляется в соцсетях относительно этого соглашения, требует подтверждения, однако если она окажется правдивой, то можно сделать вывод, что это соглашение не является выгодным для Украины.

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О чем свидетельствуют действия США?

Предыдущее подписание американцами соглашения, по мнению политолога, было сорвано намеренно, потому что там должно было быть рамочное соглашение, которое ни к чему не обязывает, а то, что написано в новой версии, это, с его слов, соглашение о рейдерском захвате украинских ресурсов без всяких инвестиций со стороны США.

Все, что они считают инвестицией – это то, что они дали Украине с 2022 года. То есть, они нарушают фундаментальные основы международного сотрудничества и бизнеса, переписывая соглашение,

– озвучил Несвитайлов.

Между Украиной и США, как напомнил политолог, была договоренность, что Соединенные Штаты передавали нашему государству оружие на безвозвратных началах. Сейчас Белый дом хочет переиграть все и переписать правила того, что уже произошло.

"Там ничего адекватно и выгодного я не увидел. Только обязательства для Украины и минимум прав. Это очень похоже на то, как американцы действовали в Сирии в начале XX века, подобное они пытаются провернуть с Украиной. Это не рейдерский захват, а вандализм. Это вряд ли приведет к чему-то рациональному", – считает Несвитайлов.

Заметьте! Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что условия соглашения о полезных ископаемых регулярно меняются. США вместо рамочного предлагают полное соглашение, а такое требует детальной проработки, поэтому пока рано говорить о его подписании.

Отметим, что исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин выразил мнение, что Украина не подпишет такое соглашение и заметил, что кроме полезных ископаемых в новом проекте соглашения США хотят видеть еще и портовую инфраструктуру, которая обеспечивает экспорт украинского сырья за границу. Он отметил, что сейчас распространяется нарратив о том, что Украина якобы должна США на полученную от них военную помощь и обязана вернуть долг.