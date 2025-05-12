Это основа, – Вениславский объяснил, где в соглашении о недрах искать "гарантии безопасности"

В соглашении о полезных ископаемых между США и Украиной нет четких упоминаний о гарантиях безопасности для последней. Там лишь отмечается, что Вашингтон желает инвестировать в свободную, суверенную и безопасную Украину.

Также указано, что соглашение является "выражением более широкого досрочного стратегического согласования" между Вашингтоном и Киевом и "ощутимой демонстрацией поддержки Соединенными Штатами Америки безопасности, процветания, восстановления Украины", передает 24 Канал со ссылкой на интервью Федора Вениславского Radio NV.

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Где "гарантии безопасности" в соглашении об ископаемых

Нардеп, член комитета по нацбезопасности Вениславский признал, что в соглашении о недрах нет конкретных обязательств по обеспечению безопасности Украины, помощи ей оружием. Впрочем, по словам нардепа, оно является основой для таких дальнейших шагов со стороны США, а также для стратегического партнерства между двумя странами.

Он напомнил, что Украина ранее заключила двусторонние соглашения по безопасности, где есть определенные обязательства помогать ей, с целым рядом стран, в частности с США.

Вениславский считает, что то, что в соглашении продемонстрированы экономические интересы США на территории Украины является основой для будущего обеспечения безопасности нашего государства.

Нардеп отметил, что это соглашение имеет важное международное, правовое и психологическое значение. И это доказывают, в частности, реакции россиян, которые ее атакуют через официальные и неофициальные каналы. Вениславский говорит, что для оккупантов подписание этого договора было очень болезненным.

Поэтому, в целом, он уверен, что соглашение выполнило и выполнит в дальнейшем свою роль.

Оно, по словам Вениславского, станет основой того, что Соединенные Штаты Америки будут более системно давить на Россию, чтобы сначала добиться перемирия, а в дальнейшем – мирного соглашения, которое бы стало базой для восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.