Об этом в эфире 24 Канала отметил эксперт-международник Евгений Добряк, который сравнил соглашение о полезных ископаемых, которое обсуждается сейчас, с соглашением между США и Саудовской Аравией и объяснил, в чем они в корне отличаются.

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Соглашение с саудитами предусматривало реальные гарантии безопасности

Соглашение между США и Саудовской Аравией – это была договоренность об обмене нефти на безопасность. Саудиты, как подчеркнул эксперт-международник, получили реальные гарантии защиты и полностью допустили к себе американские компании, которые разведывали, добывали, обслуживали нефтяные месторождения и контролировали внешние рынки определенный период.

Это, по словам Добряка, была устная договоренность (которая работает в течение 80 лет), ведь сейчас нет юридически обязывающих документов по этому стратегическому соглашению.

"Она, возможно, была немного невыгодна Саудовской Аравии в начале, но американцы вложили очень большое количество денег в развитие нефтяной и газовой инфраструктуры, а уже в конце 70-х годов Саудовская Аравия выкупила практически все акции, она контролирует мировой энергетический и нефтяной рынок, имеет очень большие финансовые активы", – отметил Добряк.

В случае с соглашением об украинских полезных ископаемых, которые США хотят обменять на военную помощь ВСУ, наше государство, со слов Добряка, не услышало о самом главном. Сейчас, на чем подчеркнул эксперт-международник, есть абсолютно непонятная ситуация, когда за пределами присутствия Украины, ЕС и других стран, которые вовлечены в российско-украинскую войну, есть определенные договоренности между Россией и США.

То, что было в этом соглашении о редкоземельных металлах, мы самое главное не получили – понятной ситуации относительно реальных гарантий безопасности для Украины. Не имея этого, как мы можем что-то подписывать и отдавать свои последние активы?,

– задумался Добряк.

При каких условиях Украина может подписать соглашение?

Эксперт-международник обратил внимание и на то, что сейчас администрацией США ставится под сомнение тот факт, что Украина в этой войне является жертвой агрессии, а Россия является агрессором. Все эти нюансы, со слов Добряка, не укладываются сегодня в логическую плоскость.

Зеленский четко отметил, что мы должны что-то подписывать и делать определенные действия в этом направлении только тогда, когда получим настоящие гарантии безопасности,

– напомнил Добряк.

Эксперт-международник очертил 3 обязательных условия, при наличии которых Украина могла бы подписывать соглашения, а именно:

наше государство должно понять, какая гарантия безопасности ей будет предоставлена;

Украина и Европа должны присутствовать в переговорном процессе;

Украине надо понимать концептуальную модель мирного плана, которую предлагают США для справедливого мира.

Относительно последнего пункта, Добряк озвучил, что если это будет вариант капитуляции и предательства интересов, суверенитета, территориальной целостности нашего государства, тогда Украина должна иметь план "Б", который бы совсем по-другому выглядел для будущей конфигурации мира в Европе.