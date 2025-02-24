Про це в етері 24 Каналу наголосив експерт-міжнародник Євген Добряк, який порівняв угоду про корисні копалини, яка обговорюється нині, з угодою між США та Саудівською Аравією та пояснив, в чому вони докорінно відрізняються.

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Угода з саудитами передбачала реальні гарантії безпеки

Угода між США та Саудівською Аравією – це буда домовленість про обмін нафти на безпеку. Саудити, як підкреслив експерт-міжнародник, отримали реальні гарантії захисту і повністю допустили до себе американські компанії, які розвідували, видобували, обслуговували нафтові родовища та контролювали зовнішні ринки певний період.

Це, зі слів Добряка, була усна домовленість (яка працює протягом 80 років), адже нині немає юридично зобов'язальних документів щодо цієї стратегічної угоди.

"Вона, можливо, була трохи невигідна Саудівській Аравії на початку, але американці вклали дуже велику кількість грошей в розвиток нафтової та газової інфраструктури, а вже наприкінці 70-х років Саудівська Аравія викупила практично всі акції, вона контролює світовий енергетичний та нафтовий ринок, має дуже великі фінансові активи", – зазначив Добряк.

У випадку з угодою про українські корисні копалини, які США хочуть обміняти на військову допомогу ЗСУ, наша держава, зі слів Добряка, не почула про найголовніше. Зараз, на чому наголосив експерт-міжнародник, є абсолютно незрозуміла ситуація, коли поза межами присутності України, ЄС та інших країн, які залучені до російсько-української війни, є певні домовленості між Росією та США.

Те, що було в цій угоді про рідкоземельні метали, ми найголовніше не отримали – зрозумілої ситуації щодо реальних гарантій безпеки для України. Не маючи цього, як ми можемо щось підписувати й віддавати свої останні активи?,

– замислився Добряк.

За яких умов Україна може підписати угоду?

Експерт-міжнародник звернув увагу й на те, що нині адміністрацією США ставиться під сумнів той факт, що Україна в цій війні є жертвою агресії, а Росія є агресором. Всі ці нюанси, зі слів Добряка, не вкладаються сьогодні в логічну площину.

Зеленський чітко зазначив, що ми повинні щось підписувати й робити певні дії в цьому напрямку тільки тоді, коли отримаємо справжні гарантії безпеки,

– нагадав Добряк.

Експерт-міжнародник окреслив 3 обов'язкові умови, за наявності яких Україна могла б підписувати угоди, а саме:

наша держава повинна зрозуміти, яка гарантія безпеки їй буде надана;

Україна та Європа мають бути присутніми у переговорному процесі;

Україні треба розуміти концептуальну модель мирного плану, яку пропонують США для справедливого миру.

Щодо останнього пункту, Добряк озвучив, що якщо це буде варіант капітуляції та зради інтересів, суверенітету, територіальної цілісності нашої держави, тоді Україна повинна мати план "Б", який би зовсім по-іншому виглядав для майбутньої конфігурації миру в Європі.