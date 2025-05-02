Названа дата ратификации соглашение об ископаемых с США: когда будет голосовать Рада
- Голосование за ратификацию соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США запланировано на 8 мая.
- Документ о ратификации поступил в Верховную Раду формально 1 мая, что позволяет провести голосование 8 мая после минимального 7-дневного срока ознакомления.
Украина и США наконец подписали соглашение о полезных ископаемых. Сейчас документ ожидает ратификации в парламенте.
Народный депутат Ярослав Железняк рассказал, когда Верховная Рада рассмотрит соглашение, передает 24 Канал.
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Когда будут голосовать за ратификацию соглашения
Ярослав Железняк сообщил, что голосование за ратификацию Соглашения по ископаемым между США и Украиной планируют 8 мая.
Как рассказал нардеп, Верховная Рада Украины получила на рассмотрение законопроект о ратификации Соглашения между Украиной и США по созданию Инвестиционного фонда формально в 23:59 1 мая, по факту уже ночью 2 мая.
И в карточке законопроекта, и по всем документам прошла дата именно 01 мая. Более того, мгновенно документ расписал и аппарат Рады и Спикер. И тоже первым мая. За минуту получается
– отметил политик.
Железняк пояснил: после предоставления документов депутатам начинается 7-дневный срок, который является минимальным для ознакомления. Внесение законопроекта 1 мая позволило провести голосование уже 8 мая, не дожидаясь 13 – 15 мая, как того ожидали ранее.
Заметим, вице-премьер Юлия Свириденко утверждает, что Фонд восстановления может заработать уже через месяц-полтора после ратификации.