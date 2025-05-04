Экономист объяснил, как и когда Украина и США начнут зарабатывать в рамках соглашения о минералах

Украина и Соединенные Штаты Америки 1 мая подписали соглашение о полезных ископаемых. В соответствии с ним будет создан совместный Инвестиционный фонд восстановления. Однако доходы от украинских минеральных месторождений будут поступать далеко не сразу.

Об этом 24 Каналу рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, как именно будут зарабатывать Украина и США в рамках соглашения. Также Дональд Трамп спешил подписать с Украиной соглашение о минералах, чтобы показать это как свою победу к 100 дням президентства.

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Достаточно длительный процесс

Пендзин объяснил, что часть рентных платежей от добытых полезных ископаемых будет поступать в Инвестиционный фонд восстановления, который будет накапливать определенные суммы средств.



Создается определенный достаточно большой объем средств, который теоретически может или выводиться США (ни Киев, ни Вашингтон деньги этого фонда не облагают налогом) как прибыль или проценты по капиталу фонда. Или будут инвестироваться в определенные инфраструктурные проекты в Украине,

– подчеркнул экономист.

Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что ближайшие 10 лет средства из фонда будут инвестироваться именно в Украину.

В то же время американские и европейские средства массовой информации начали активно обсуждать соглашение. В качестве аргумента они приводят опыт мировых крупных добывающих компаний. Издания заметили, что реальный доход от деятельности таких предприятий начинает поступать после 8 – 10 лет вложения средств в разработки полезных ископаемых на той или иной территории.

Сначала решается вопрос получения разрешений, лицензий, подготовки кадров, завоза оборудования, решения земельных вопросов, присоединения к сети и т.д. – куча вещей, которые сопровождают любой инвестиционный проект,

– подчеркнул Олег Пендзин.

Затем начинается, по его словам, формальная разработка полезных ископаемых и происходит частичное погашение убытков, которые понесли компании для того, чтобы начать свою деятельность. И только через 8 или 10 лет может начать поступать прибыль.

Экономист отметил относительно перспективы разработки в Украине новых полезных ископаемых, что это однозначно достаточно длительный процесс. Поэтому, если этот фонд начнет активно работать и возможности безопасности позволят приходить инвесторам, то вопрос получения прибыли точно не вопрос 3 – 4 лет.

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Напомним, что об экономической жизнеспособности украинских месторождений полезных ископаемых известно довольно немного, а "переход от открытого ресурса к экономически выгодному резерву" требует значительного времени и инвестиций. Однако оба аспекта имели ограничения, как пишет Reuters, не только с начала войны, но и до 2022 года.

Также, как отмечает издание, разработка шахт, добывающих полезные ископаемые, может затянуться на 10 – 20 лет. Поэтому Украина и США, вероятно, длительное время будут ждать прибыли этой сделки.