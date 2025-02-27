Угроз нет: экономист объяснил, что в настоящее время соглашение между Украиной и США напоминает "протокол намерений"

Украина и США согласовали соглашение о полезных ископаемых. В ней есть ключевой положительный момент, опровергающий вопрос "задолженности" Украины, но большинство деталей не прописаны.

Для примера, в соглашении нет четких рамок обязательств США. Об этом 24 Канала рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, заметив, что все слова Дональда Трампа об этом сотрудничестве не следует воспринимать всерьез.

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Почему соглашение пока является намерением и не несет угрозы

Владимир Зеленский сообщил, что сделка пока является рамочным, ведь сам договор еще впереди. Экономист отметил, что сделка сейчас напоминает "протокол намерений".

Это очень большая и широкая рамка, которая предполагает еще много работы. Все, что спрятано в деталях, должны отработать. Еще не факт, что это соглашение пройдет легко или пройдет вообще,

– подчеркнул он.

По мнению Пендзина, согласование сделки сейчас не несет никакой угрозы– там нет ни цифр, нет каких-либо обязательств.

Также соглашение предусматривает создание фонда, в который Украина вкладывает 50 процентов будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов. Важно и то, что в соглашении указано, что то, что сегодня получает государственный бюджет Украины никак нельзя зачислить в этот фонд.

Заметьте! Кабмин принял подписание соглашения, которая содержит 6 ключевых положений. В частности, говорится сохранение украинских недр в собственности Украины и их использование для будущих инвестиций в восстановление страны благодаря Инвестиционный фонд.

Экономист заметил, что пока нет понимания того, чем этот фонд будет наполнять США. Штаты высказали позицию, что будут вносить в него "то, что нужно Украине". Однако понятно и ценно для нашей страны другое– соглашение действительно не определяет, что получены средства Украиной от США является долгом.

Слова же президента США Дональда Трампа о "возврат средств за военную помощь американским налогоплательщикам" свидетельствуют о том, что он живет в своем информационном пузыре. Соглашение ему нужно только для того, чтобы продемонстрировать своим избирателям какую-нибудь победу.