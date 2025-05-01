Доказала важное, – в ОП отреагировали на подписанное с США соглашение о редкоземах

США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. В частности, говорится о создании инвестиционного фонда с равным распределением взносов, что означает, что Украина является важным партнером для США.

Об этом 24 Каналу рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, отметив, что в соглашении нет спекуляций или вопроса долга Украины. Более того, оно может быть гарантиями безопасности, ведь касается милитаристской составляющей нашей страны.

Смотрите также Между мирными предложениями Украины и России существует "очень большая пропасть", – Вэнс

ОП о подписанном с США соглашении о редкоземах

По словам советника руководителя Офиса Президента, ресурсное соглашение доказывает то, что Украина не является абстрактным партнером Соединенных Штатов, которые что-то ей дают. Наша страна – стратегический и экономический партнер. США вкладывают свои деньги и получают прибыль, Украина же получает технологии и прибыль.

Соглашение доказало важное – мы являемся партнером, у которого достаточно большие перспективы, если мы воспользуемся этим шансом,

– сказал он.

Окончательный вариант соглашения не содержит какой-либо намек на то, что наша страна возвращает США долг. Стороны создают инвестиционный фонд с равным распределением взносов для развития недрового сектора с полным контролем Украины над ресурсами. Глобальные американские компании будут разрабатывать украинские месторождения.

Важно! Соглашение также не влияет на вопрос вступления Украины в ЕС. Американские партнеры обязались также привлекать других международных инвесторов, чтобы фонд в течение 10 лет способствовал инвестициям в развитие и восстановление Украины.

Подоляк отметил, что США будут продолжать оказывать военную помощь на коммерческой основе. Украина сможет покупать Patriot и тому подобное. Это станет элементом гарантий безопасности.

Более того, по его мнению, подписания соглашения свидетельствует о том, что Вашингтон заинтересован в том, что территория Украины была безопасной и стабильной. Таким образом США будут готовы инвестировать не в экономику, а в защиту своих активов.

С экономического обзора, соглашение будет более детализировано и мы поймем, что сможем покупать у американских производителей оружия. С политического обзора, США поймут, что Путин дерзко унижает репутацию Дональда Трампа,

– подытожил он.

Напомним, что соглашение охватывает доступ ко многим природным ресурсам Украины. Например, алюминия, сурьмы, мышьяка, барита, бериллия, висмута, церия, цезия, хрома, кобальта, меди и тому подобное.