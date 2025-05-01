Не является угрожающей, – политолог назвал самое большое преимущество подписанного с США соглашения об ископаемых

Украина и США подписали историческое соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления. Это очень хорошая возможность, которая будет зависеть от того, какие полномочия будут прописаны конкретно украинской и американской стороне.

Соглашение об ископаемых – это не угроза для Украины. Такое мнение 24 Канала озвучил политолог, проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский.

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Хорошая возможность для Украины

Дмитрий Шеренговский отметил, что, в частности, это договоренность о фонде, который будет распоряжаться лицензиями. Он будет создаваться и действовать совместно. Интересно, что распоряжаться им будет DFC – американская государственная финансовая компания, которая предоставляет кредиты по всему миру, и правительству, и частному бизнесу. Она и в Украине много всего финансировала.

То есть есть очень понятный механизм, как это действует. Это не что-нибудь. Подобные схемы существуют в мире. Это большой плюс, что мы говорим об инвестициях, о том, что можно будет привлекать их и фактически запускать, поддержать таким образом украинскую экономику,

– подчеркнул он.

Также возникает ряд вопросов. Прежде всего о том, как все будет действовать. Для этого нужно читать опубликованный полный текст соглашения о недрах между США и Украиной.

Оно точно не является угрожающим. Это хорошая возможность, которая будет зависеть от того, какие полномочия будут прописаны конкретно украинской и американской стороне. Пока этого четко не было указано. Зато стратегически это может быть очень интересно. Подобные совместные предприятия, фонды,

– сказал политолог.

Наибольшим преимуществом он пока считает то, что подписание этого соглашения может позволить удержать США в переговорном процессе, а также помощь Штатов Украине.