"Угроза для суверенитета Украины": все о новом варианте соглашения о полезных ископаемых

Новый проект соглашения между США и Украиной по полезным ископаемым вызывает все больше споров и критики. В частности, он предусматривает значительный контроль США над инвестициями в украинские инфраструктурные проекты и природные ресурсы, что ставит под вопрос суверенитет Украины и ее экономическую независимость.

24 Канал собрал все, что известно о новом соглашении по полезным ископаемым между Украиной и США.

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Какими могут быть условия нового варианта соглашения

Bloomberg получили для ознакомления новый проект соглашения между США и Украиной по полезным ископаемым.

В издании отметили, что если соглашение будет принято, США получит огромный контроль над инвестициями в украинские проекты, в частности в дороги, железные дороги, порты, шахты, нефть, газ и добычу важных полезных ископаемых.

Это означало бы беспрецедентное расширение экономического влияния США в крупнейшей по площади стране Европы именно в то время, когда она пытается присоединиться к ЕС,

– указывают аналитики.

Согласно договору, США будут иметь "право первого предложения" на доходы, которые будут зачислены в специальный инвестиционный фонд реконструкции,, который будет находиться под контролем Вашингтона.

Кроме того, Америка рассматривает "материальные и финансовые преимущества", предоставленные с 2022 года, как свой вклад в этот фонд, что означает, что Украина должна компенсировать помощь, полученную от администрации Байдена, до того, как получит прибыль.

Также новый вариант соглашения о полезных ископаемых касается не только редкоземельных металлов, а всех минеральных ресурсов Украины, включая нефть и газ.

В то же время "Европейская Правда", которая также имеет доступ к тексту нового соглашения, сообщает, что сумма помощи, которую Украина должна вернуть, оценивается в 123 миллиарда долларов, по данным Института Киля. Эта сумма имеет статус первоначального взноса в Американско-украинский инвестиционный фонд реконструкции и развития.

Согласно договору, Украина должна конвертировать доходы Фонда в доллары и перечислять их на счета американской стороны по запросу без каких-либо комиссий.

Источниками дохода Фонда станут:

50% стоимости всех новых лицензий и рентных платежей за разработку недр Украины;

50% доходов от инфраструктурных объектов.

Фонд сможет реинвестировать часть доходов в проекты в Украине, получая 50% будущих доходов государства от этих инвестиций.

Соглашение также обязывает Украину погашать "долг" перед США в срок, ведь предусмотрено ежегодное его увеличение на 4%.

Заметим, что в документе не упоминаются гарантии безопасности. Несколько украинских чиновников, которые ознакомились с обновленным проектом соглашения, считают, что подписание соглашения на следующей неделе вряд ли состоится.

Кроме того, один из чиновников охарактеризовал этот проект как "несправедливый", а другой назвал его "ограблением".

По данным Financial Times, в соглашении намеренно был исключен вопрос украинских ядерных объектов, хотя этот вопрос ранее обсуждался.

Как новый текст соглашения может помешать вступлению Украины в ЕС

В частности, в соглашении, которое было предложено в феврале, содержалось требование, по которому компании из США получали эксклюзивное право на разработку украинских ископаемых, от руды до природного газа. Только в случае отказа инвесторов США Украина могла бы предлагать лицензии украинским или европейским компаниям, но даже тогда 50% стоимости лицензии и ренты должны были идти в специальный Фонд.

Такое условие противоречит как договоренностям Украины с ЕС, так и принципам конкуренции в Евросоюзе.

В версии соглашения, которую предложили в марте, компании США снова получают приоритетное право на все будущие инвестиции в природные ресурсы и инфраструктуру. Украина сможет предлагать их другим инвесторам только в случае отказа со стороны США, но даже тогда обязана будет раскрывать условия таких переговоров.

Также соглашение запрещает Украине предлагать лучшие условия другим инвесторам в течение года после отказа США.

Отдельно, соглашение требует от Украины включения в лицензии на добычу "критически важных ископаемых" запрета на их продажу странам, которые определяются США как стратегические конкуренты, что может включать и Европейский Союз, что усложнит торговые отношения Украины с европейскими партнерами.

Наиболее противоречивым является пункт соглашения, который лишает Украину контроля над Фондом, через который будет осуществляться компенсация США за предоставленную помощь. Генерального партнера Фонда будет назначать США без согласования с Украиной, большинство в правлении Фонда также будет у представителей США, что позволит им принимать решения без согласия украинской стороны.

Кроме того, фонд будет платить налоги в США, а не в Украине, а в случае претензий Устрана вынуждена будет обращаться в суд в Нью-Йорке, а не в украинские судебные органы.

Когда могут подписать соглашение о полезных ископаемых

Министр финансов США Скотт Бессент 27 марта рассказал, что США передали Украине готовый документ об экономическом партнерстве.

Сейчас его рассматривают украинцы. Надеемся, что на следующей неделе начнутся полноценные обсуждения и, возможно, даже будут поставлены подписи,

– отметил Бессент.

Американский чиновник сообщил, что первоначальный вариант соглашения между Украиной и США, которое могли заключить в конце февраля, занимал всего четыре страницы. Однако, Вашингтон "воспользовался моментом", чтобы перейти к "завершенному соглашению".

"Поэтому я уверен, что мы быстро продвинемся и подпишем его", – заявил министр.

Как Зеленский прокомментировал новый вариант соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина уже имеет много вариантов соглашения о полезных ископаемых, и условия документа постоянно меняются. Украинская и американская команды активно работают над его согласованием.

Мне кажется, вроде бы мы уже договорились, что будет рамочное соглашение, а потом полное соглашение... Америка сейчас меняет эти правила и предлагает сразу соглашение полное. А полное соглашение требует детального изучения, потому что это серьезные соглашения, которые ратифицируются в парламенте,

– сказал президент.

Украинский лидер подчеркнул важность сохранения сдержанности. Сейчас новое соглашение изучают юристы. Зеленский также отметил, что пока рано говорить о подписании документа, который уже неоднократно менялся.

Что известно о позиции, которую готовит Украина

28 марта во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что Украина получила от США проект соглашения о полезных ископаемых.

Она отметила, что Киев сейчас формирует свою позицию по этому документу и направит ее Вашингтону. В случае необходимости будут проведены консультации с Верховной Радой.

Свириденко добавила, что правительство работает над текстом соглашения, который является рабочей версией, отражающей позицию американских юридических советников.

Кроме того, министр отметила, что публичные дискуссии по тексту соглашения о полезных ископаемых только вредят переговорам и затрудняют конструктивный диалог с американской стороной. Она подчеркнула, что сейчас такие обсуждения создают только проблемы, а после достижения консенсуса, они обязательно выйдут с публичной позицией к депутатам Верховной Рады.

Как новый вариант соглашения восприняли Западные СМИ

Издание The Times проанализировало новый вариант соглашения о полезных ископаемых. В частности у издания возник вопрос, является ли это очередной попыткой унизить президента Зеленского.

Убежденный в слабости Украины, презирающий президента Зеленского и разгневанный миллиардами долларов помощи, предоставленной Киеву администрацией Джо Байдена, Трамп вознамерился вернуть все это и даже больше,

– отмечает аналитик Хью Томлинсон.

В издании отмечают, что последние заявления команды Трампа о скором подписании соглашения теперь могут раскрывать истинную причину задержки и цену прекращения войны. Хотя Москва не проявляет желания прекращать боевые действия, Вашингтон работает над тем, чтобы получить от Киева еще большие уступки.

Однако в материале отмечается, что корыстный подход Трампа к Украине не стал неожиданностью: его политика продиктована уверенностью, что мир, в частности Европа, "обдирал США годами".

Томлинсон считает, что принуждение Киева к новым уступкам в то время, когда российские ракеты атакуют Украину, не приближает завершение войны.

Немецкое издание Welt пишет, что соглашение между США и Украиной по разработке природных ресурсов вызвало критику из-за того, что некоторые считают его попыткой США относиться к Украине как к вассалу, получая несправедливые преимущества от этой договоренности.

В издании отметили, что отсутствие обнародованных деталей соглашения вызвало спекуляции и недовольство относительно баланса сил и роли Украины в соглашении. Критики считают, что соглашение является экономически и политически односторонним, что угрожает суверенитету Украины.