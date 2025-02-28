Трамп заинтересован в добыче полезных ископаемых в России после мирного соглашения с Украиной

Спецпосланник Трампа Стив Виткофф заявил, что США рассматривают возможность экономического сотрудничества с Россией в добыче полезных ископаемых после подписания мирного соглашения с Украиной. По его словам, перспективы есть как у Украины, так и у России.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Виткоффа в эфире Fox News. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку, Стив Виткофф, который также привлечен к "русско-украинскому" треку, заявил о заинтересованности США в добыче полезных ископаемых не только в Украине, но и в России.

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США готовы к сотрудничеству с Россией

Виткофф отметил, что после подписания мирного соглашения между Украиной и Россией Соединенные Штаты видят перспективы сотрудничества в области добычи полезных ископаемых.

Залежи минералов в Украине достаточно велики, но они также значительны и в России. Поэтому, я думаю, будет много возможностей для экономического сотрудничества между США и Россией, когда мирное соглашение будет заключено,

– заявил Виткофф.

Это заявление прозвучало на фоне ожидаемого подписания рамочного соглашения о недрах между Украиной и США, которое планируется во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля.