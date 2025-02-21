США не примут "нет": Волц говорит, что Зеленский подпишет соглашение по ископаемым уже в ближайшее время

Майк Волц заявил, что США не примут отказ Украины подписывать соглашение о полезных ископаемых. Он отметил, что Зеленский вскоре его таки подпишет.

Об этом он заявил на ежегодном съезде концерваторов (CPAC). Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на конференцию консерваторов Conservative Political Action Conference.

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Почему Зеленский должен подписывать соглашение с США

Майк Волц на конференции консерваторов Conservative Political Action Conference (CPAC) заявил, что США не примут "нет" как ответ Украины по экономически важным полезным ископаемым.

Вот суть: президент Зеленский подпишет это соглашение, и вы увидите это в очень короткий срок,

– заявил Волц.

Он добавляет, что это будет хорошо для Украины, и это "возместит сотни миллиардов долларов, которые были инвестированы в эту войну" для налогоплательщиков США.

По войне в Украине он заявил, что "к концу всего этого мы будем иметь Нобелевскую премию рядом с именем Дональда Трампа".