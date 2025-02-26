Западные журналисты написали, что условия соглашения о редкоземельных ископаемых изменились и Киев якобы согласился их подписать. Трамп объяснил, что получит наше государство от этого соглашения.

Президент США объяснил, что прежде всего подписание соглашения о редкоземельных ископаемых предоставляет Украине право воевать дальше. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на трансляцию белого дома.

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Без США эта война закончилась бы очень быстро

По словам Трампа Украина получит 350 миллиардов долларов, много оборудования и военной техники.

Послушайте, Украина, я скажу, что они очень храбрые, и они хорошие солдаты. Но без Соединенных Штатов, наших денег и военной техники эта война закончилась бы за очень короткий промежуток времени,

– отметил он.

Трамп в очередной раз напомнил, что именно он был тем, кто впервые предоставил Украине Javelin. Он отметил, что именно с помощью них украинцы уничтожили много танков.

Президент США подчеркнул, что это было американское оборудование, а без него и "американских денег" эта война закончилась бы очень быстро.