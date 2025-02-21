Трамп еще даже не успел посмотреть в глаза Путину: чего ждать Украине от США

Манера ведения переговоров Трампа и его команды является достаточно специфической. Нужно быть готовыми выдерживать давление от американской администрации.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог-международник Максим Яли, отметив, что Украина не согласилась на первое предложение США по редкоземельным металлам. Это было правильное решение. Уже есть информация о улучшенном соглашении.

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Чего ожидать от США дальше

Как отметил Яли, вероятнее всего, США предложат соглашение о редкоземельных металлах и других полезных ископаемых. Пока нет точных данных, что именно на этот раз хотят Штаты.

В контексте переговоров пока также нет конкретики. Россия пытается протолкнуть буквально все свои требования. Уже даже звучала "формула" о предварительном соглашении, выборы и договор с новым президентом. Сейчас Штаты смотрят, как Украина отреагирует на такие наглые инициативы Путина.

Понятно, что у нас негативная реакция. Уверен, что будет много раундов переговоров. Как все это будет выглядеть – никто не может сказать. Но то, что Трамп даже не успел взглянуть в глаза Путину, но верит ему... Это тревожные сигналы,

– сказал Яли.

Добавим, советник по вопросам нацбезопасности США Майк Волц начал рассказывать, что Штаты не примут отказ Украины подписывать соглашение о полезных ископаемых. Он убежден, что президент Владимир Зеленский ее подпишет в ближайшее время.

Ранее были сообщения, что США хотели 50% ресурсов Украины. Однако в соглашении не было ничего указано за гарантии безопасности.