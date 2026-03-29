По словам министра, это очень важный и конкретный результат. Об этом сообщил Андрей Сибига в интервью Укринформ.
Смотрите также ЕС рассматривает ужесточение санкций против теневого флота России: что может попасть под удар
Что известно о заявлении министра?
Андрей Сибига сообщил о присоединении еще одной страны к соглашению о Спецтрибунале над Россией. По его словам – это очень "серьезное" государство.
Еще одно подтверждение со стороны страны, которую пока тоже не могу называть. Это государство, которое присоединится к Соглашению о создании Спецтрибунала за преступление агрессии. Итак, у нас будет плюс одна очень серьезная страна,
– отметил Сибига.
Он напомнил, что 31 марта Украину посетят и другие министры иностранных дел. Они соберутся для проведения Бучанского саммита.
Сибига отметил, что Украина "продолжает работать", чтобы как можно больше стран подтвердили свое участие и добавил, что это не просто пакт, а ратификация имплементационного соглашения.
Что известно о Спецтрибунале над Россией?
Соглашение о создании Специального трибунала для России подписали в 2025 году, чтобы привлечь к ответственности российских чиновников за преступления против Украины.
Трибунал имеет ограниченную автономию, не может заочно предъявить обвинения Путину, что вызывает критику со стороны юристов.
Он будет действовать в рамках Совета Европы и предусматривает создание специального реестра убытков, нанесенных агрессией против Украины.